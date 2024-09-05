في أغسطس/ آب، شهدت اليابان أحداثًا دراماتيكية تركت بصماتها على الساحة الوطنية. بدايةً مع أول تحذير من نوعه حول زلزال ضخم قد يضرب حوض نانكاي، وهو الحدث الذي بثّ القلق في قلوب الملايين، وفتح الباب أمام تساؤلات حول استعداد البلاد لمثل هذه الكوارث. وفي مشهد سياسي لا يقل أهمية، جاء إعلان رئيس الوزراء كيشيدا فوميئو بعدم الترشح في الانتخابات الرئاسية للحزب الليبرالي الديمقراطي بمثابة صدمة للكثيرين، مما أثار موجة من التكهنات حول مستقبل القيادة السياسية في اليابان. تعرّفوا على التفاصيل الكاملة لهذه الأحداث وأثرها على اليابان.

1

وكالة الأرصاد الجوية اليابانية تفيد بأن البلاد شهدت أشد شهر يوليو/ تموز حرارة منذ بدء تسجيل الإحصاءات في عام 1898، حيث ارتفعت درجات الحرارة بمقدار 2,16 درجة مئوية عن المتوسط الذي تم تسجيله على مدار 30 عامًا، متجاوزة الرقم القياسي في العام السابق الذي كان أعلى بمقدار 1,91 درجة مئوية عن المتوسط.

2

هيئة تنظيم الطاقة النووية تقرر بأن المفاعل رقم 2 في محطة تسوروغا للطاقة النووية التي تديرها شركة الطاقة الذرية اليابانية لا يتوافق مع معايير السلامة الجديدة. حيث تحظر المعايير، التي تم تقديمها بعد كارثة محطة فوكوشيما دايئتشي النووية، بناء مباني المفاعلات والمرافق الرئيسية الأخرى على الصدوع النشطة. وهذه هي المرة الأولى التي ترفض فيها هيئة تنظيم الطاقة النووية طلب إعادة تشغيل مفاعل منذ العمل باللوائح الجديدة.

5

مؤشر ˮنيكّي“ ينخفض في بورصة طوكيو للأوراق المالية بمقدار 4,451.28 نقطة عن إغلاق اليوم السابق ليصل إلى 31,458.42 نقطة. وهذا يمثل رقمًا قياسيًا جديدًا لخسارة يوم واحد، حيث أنه أكبر من الانخفاض الذي بلغ 3,836.48 نقطة في ˮالاثنين الأسود“ في أكتوبر 1987. ومع ذلك، في السادس من أغسطس/ آب، استعاد المؤشر الكثير من قيمته بمكسب قياسي في يوم واحد بلغ 3,217.04 نقطة.

إحدى الشاشات في طوكيو تُظهر سعر إغلاق مؤشر نيكّي منخفضًا بمقدار 4,451.28 نقطة في الخامس من أغسطس/ آب 2024. (© جيجي برس)

لاعب الجمباز أوكا شينوسوكي يفوز بمنافسات العارضة الأفقية للرجال في أولمبياد باريس. بما في ذلك المنافسات الجماعية والفردية، وهي بذلك تكون الميدالية الذهبية الثالثة له في الألعاب الأولمبية. كما حصل على الميدالية البرونزية في العارضة المتوازية لمنافسات للرجال.

أوكا شينوسوكي، في الوسط، يحتفل بميداليته الذهبية الثالثة على منصة التتويج في منافسات العارضة الأفقية للرجال. (© رويترز)

8

زلزال بقوة 7,1 درجة، مركزه قبالة سواحل محافظة ميازاكي، يتسبب في هزات وصلت شدتها إلى 6 درجات على مقياس شدة الزلازال الياباني. وقد أعلنت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية أول تحذير من نوعه على الإطلاق من حدوث زلزال ضخم، محذرة من احتمال وقوع هزة على طول حوض نانكاي. وعلى الرغم من رفع التحذير في 15 أغسطس/ آب، إلا أنه كان له تأثيراً سلبياً على السياحة الصيفية.

9

محافظة ناغاساكي تقيم حفلًا لإحياء ذكرى مرور 79 عاما على قصف المدينة بالقنبلة الذرية. هذا ولم تتم دعوة إسرائيل لحضور المناسبة، مما دفع سفراء ست دول أعضاء في مجموعة الدول السبع الكبرى والاتحاد الأوروبي إلى عدم الحضور.

10

كيتاغوتشي هاروكا تفوز بالميدالية الذهبية في مسابقة رمي الرمح للسيدات في أولمبياد باريس، لتصبح أول يابانية تحصد ميدالية في إحدى المنافسات الميدانية للسيدات.

كيتاغوتشي هاروكا تغمرها السعادة بعد فوزها في منافسات رمي الرمح. (© رويترز)

11

بعد نهاية منافسات دورة الألعاب الأولمبية في باريس، تمكنت اليابان من حصد 20 ميدالية ذهبية و12 فضية و13 برونزية. محققة بذلك أكبر عدد من الميداليات الذهبية وإجمالي عدد الميداليات بعد أولمبياد طوكيو التي أقيمت في عام 2021.

14

رئيس الوزراء كيشيدا فوميؤ يعلن عدم ترشحه في انتخابات رئاسة الحزب الليبرالي الديمقراطي المقرر عقدها في سبتمبر/ أيلول، الأمر الذي يعني تنحيه فعليا عن رئاسة الوزراء.

16

إعصار ˮأمبيل“ يضرب منطقة كانتو محدثًا عاصفة قوية أدت إلى تعليق رحلات قطارات ˮتوكايدو شينكانسن“ بين طوكيو وناغويا وإلغاء العديد من الرحلات الجوية، الأمر الذي أدى إلى تعطيل خطط العديد من المسافرين العائدين من رحلاتهم بعد قضاء عطلة احتفال الأوبون.

19

هيئة الإذاعة اليابانية ˮإن إتش كي“ تعتذر بعد أن قال أحد المقدمين الصينيين في تقرير على أحد برامجها الإذاعية الدولية أن جزر ˮسينكاكو“ هي أراضي صينية إضافة إلى إدلائه بتعليقات غير لائقة أخرى.

شركة سيفن أند هولدينغز تعلن أنها تلقت عرض شراء من شركة ˮأليمونتاسيون كوش-تار“ الكندية الكبرى والرائدة في مجال تشغيل سلاسل متاجر التجزئة. وعلى إثر ذلك، شكلت لجنة خاصة من أعضاء مجلس الإدارة الخارجيين لدراسة المقترح.

20

بعد وفاة ماريا برانياس في إسبانيا عن عمر ناهز 117 عامًا، تم الاعتراف بإيتوكا توميكو، وهي امرأة تبلغ من العمر 116 عامًا تعيش في مدينة أشيا بمحافظة هيوغو، من قبل موسوعة غينيس للأرقام القياسية كأكبر شخص معمر في العالم.

22

شركة طوكيو للطاقة الكهربائية تبدأ العمل التحضيري للإزالة التجريبية للحطام النووي المنصهر في محطة فوكوشيما دايئتشي للطاقة النووية، إلا أنها أوقفت العمل على إثر اكتشاف خطأ في الإجراءات التنفيذية.

23

مدرسة كيوتو الدولية الثانوية تفوز على مدرسة كانتو دايئتشي الثانوية بنتيجة 2-1 بعد جولة فاصلة في الشوط العاشر لتفوز ببطولة البيسبول الوطنية للمدارس الثانوية. وقد تأسست مدرسة كيوتو على يد مواطنين كوريين وأغنيتها المدرسية باللغة الكورية. وهي المرة الأولى التي تفوز فيها مدرسة كيوتو بالبطولة منذ 68 عامًا.

لاعبو فريق مدرسة كيوتو الدولية يحتفلون بفوزهم. (© جيجي برس)

24

أوتاني شوهي لاعب فريق لوس أنجلوس دودجرز يصبح أول لاعب ياباني وسادس لاعب في الدوري الأمريكي على الإطلاق يستطيع تسجيل 40 ˮستولين بيسيس“ (الانتقال من قاعدة إلى أخرى أثناء انشغال الرامي بتنفيذ رمية أو تمرير الكرة) وتسديد 40 ˮهوم ران“ (ضرب الكرة بقوة وإرسالها خارج حدود الملعب) في موسم واحد، وذلك خلال مباراة فريقه ضد فريق تامبا باي رايز. وفي 30 أغسطس/ آب، وصل إلى إنجاز غير مسبوق بتسجيله 43 ˮستولين بيسيس“ و 43 ˮهوم ران“.

أوتاني شوهي يتلقى التهاني من زملائه في الفريق بعد وصوله إلى إنجاز 40/40 بفضل ضربة هوم ران حاسمة. (© يو إس إيه توداي سبورت عبر رويترز كونيكت)

26

وزارة الدفاع اليابانية تعلن أن طائرة عسكرية صينية انتهكت المجال الجوي الياباني للمرة الأولى، حيث استمر التوغل حوالي دقيقتين بالقرب من جزر دانجو في مدينة غوتو بمحافظة ناغازاكي.

29

الإعصار القوي ˮشانشان“ يضرب اليابسة بالقرب من مدينة ساتسوماسينداي في محافظة كاغوشيما. ورغم تراجعه إلى أحد المنخفضات الاستوائية في الأول من سبتمبر/ أيلول، فإنه تسبب لمدة أربعة أيام في أضرار جسيمة، وخاصة في كيوشو وشيكوكو وأجزاء أخرى من غرب اليابان. كما أسفر عن هطول أمطارًا غزيرة واضطرابات شديدة في شبكات النقل والمواصلات، بما في ذلك تعليق قطارات توكايدو شينكانسن لفترات طويلة ومتقطعة.

السباح سوزوكي تاكايوكي يفوز بالميدالية الذهبية في سباق 50 متر صدر للرجال فئة (إس بي 3) في دورة الألعاب البارالمبية في باريس 2024، وهي أول ميدالية لليابان في الدورة. وهذه هي مشاركته السادسة في الألعاب البارالمبية والميدالية الحادية عشرة بشكل عام.

(النص الأصلي نُشر باللغة اليابانية، والترجمة من اللغة الإنكليزية. صورة الموضوع: رئيس الوزراء كيشيدا فوميؤ يغادر المؤتمر الصحفي في 14 أغسطس/ آب 2024، بعد إعلانه عدم ترشحه في الانتخابات الرئاسية للحزب الليبرالي الديمقراطي. © رويترز)