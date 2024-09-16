Première alerte au méga-séisme dans la fosse de Nankai, le Premier ministre Kishida Fumio se retire de l’élection à la présidence du Parti libéral-démocrate, températures records cet été et passage de deux puissants typhons : retour sur les événements marquants du mois d’août 2024.

Jeudi 1er

Selon les données de l’agence météorologique, le Japon a connu le mois de juillet le plus chaud depuis les premières statistiques en 1898, avec des températures 2,16 degrés supérieures à la moyenne sur 30 ans, dépassant le record de l’année précédente (1,91 degré).

Nissan et Honda ont annoncé que Mitsubishi allait rejoindre leurs discussions au sujet d’un partenariat sur les voitures électriques. Leur collaboration portera sur le développement des technologies d’électrification et des logiciels, afin de pouvoir rivaliser avec les constructeurs étrangers, notamment chinois, qui ont un longueur d’avance dans ce domaine.

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Katsura Yonemaru IV, le plus ancien rakugoka (conteur d’histoires humoristiques) en activité, est décédé dans un hôpital de Tokyo à l’âge de 99 ans.

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Vendredi 2

L’Autorité de régulation nucléaire (NRA) a estimé que le réacteur numéro 2 de la centrale nucléaire de Tsuruga, exploité par la Compagnie japonaise de l’énergie atomique, n’était pas conforme aux nouvelles normes de sécurité. Ces normes, introduites après l’accident nucléaire de Fukushima, interdisent la construction de réacteurs et d’autres installations importantes sur des failles actives. C’est la première fois que la NRA rejette une demande de redémarrage d’un réacteur depuis l’introduction de ces normes.

Lundi 5

L’indice Nikkei a chuté de 4 451,28 points par rapport à la clôture de la veille, à 31 458,42. Il s’agit d’un nouveau record de baisse sur une journée, surpassant la chute de 3 836,48 points du lundi noir du krach d’octobre 1987. L’indice a récupéré toutefois la majeure partie de sa valeur le lendemain, avec un gain record sur une journée de 3 217,04 points.

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Rebond record du Nikkei 225 après un plongeon record la veille

Des écrans à Tokyo montrant le cours de clôture de l’indice Nikkei, en baisse de 4 451,28 points le 5 août 2024. (Jiji Press)

Le gymnaste Oka Shinnosuke a remporté l’épreuve masculine de la barre fixe aux Jeux olympiques de Paris. Il s’agit de sa troisième médaille d’or des Jeux, après celles aux concours individuel et par équipe. Il remporte également le bronze aux barres parallèles.

Oka Shinnosuke, au centre, avec sa troisième médaille d’or sur le podium de la barre fixe. (Reuters)

Jeudi 8

Un tremblement de terre de magnitude 7,1 survenu au large de la côte de la préfecture de Miyazaki a provoqué des secousses d’intensité 6- (important) sur le shindo, l’échelle d’intensité sismique japonaise. L’agence météorologique du Japon a émis sa toute première alerte de méga-séisme, mettant en garde la population sur un potentiel tremblement de terre potentiel le long de la fosse de Nankai. Bien que l’alerte ait été levée une semaine plus tard, son impact s’est fait ressentir sur le tourisme tout l’été.

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Vendredi 9

Une cérémonie a été tenue à Nagasaki pour commémorer les 79 ans depuis la bombe atomique. Israël n’a pas été invité à la cérémonie, entraînant la décision des ambassadeurs de six membres du G7 et de l’Union européenne à ne pas y assister.

Samedi 10

Kitaguchi Haruka a remporté la médaille d’or au lancer du javelot féminin aux Jeux olympiques de Paris, devenant la première médaillée japonaise dans cette discipline.

Kitaguchi Haruka en liesse après son sacre au javelot. (Reuters)

Dimanche 11

Clôture des Jeux olympiques de Paris. Le Japon a terminé avec 20 médailles d’or, 12 d’argent et 13 de bronze. Il s’agit de la deuxième meilleure performance du pays en termes de médailles d’or et de total de médailles, après les JO de Tokyo en 2021.

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Lundi 12

Le 12 août commémorait le 39e anniversaire du crash du Boeing 747 de la compagnie Japan Airlines, la catastrophe aérienne la plus meurtrière de l’histoire impliquant un seul appareil.

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Mercredi 14

Le Premier ministre Kishida Fumio a annoncé qu’il ne se présenterait pas à l’élection à la présidence du Parti libéral-démocrate (PLD) prévue en septembre, se retirant ainsi de son poste de Premier ministre du Japon.

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