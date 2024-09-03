Entre las noticias más destacadas del mes de agosto de 2024 en Japón estuvieron la primera alerta por un posible megaterremoto en la fosa de Nankai y el anuncio del primer ministro Kishida Fumio de que no concurrirá a las elecciones presidenciales dentro del Partido Liberal Democrático, programadas para septiembre.

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La Agencia Meteorológica de Japón informa que el país experimentó el mes de julio más caluroso desde que se comenzaron a reunir estadísticas al respecto en 1898, con temperaturas 2,16 grados centígrados más altas que el promedio de los últimos 30 años y superando el récord de 1,91 grados por encima de la media del año pasado.

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La Autoridad de Regulación Nuclear (NRA, por sus siglas en inglés) decide que el reactor número 2 de la central nuclear de Tsuruga, gestionada por Japan Atomic Power Co., no cumple los nuevos estándares de seguridad. Esta nueva regulación, adoptada a partir del accidente nuclear de Fukushima Dai-ichi, prohíbe construir reactores nucleares y otras instalaciones importantes sobre fallas activas. Es la primera vez que la NRA rechaza una solicitud de reactivación de un reactor desde la introducción de los nuevos estándares.

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El índice Nikkei de la bolsa de Tokio se hunde 4.451,28 puntos respecto al día anterior y cierra en 31.458,42 enteros. Esto establece un nuevo récord de pérdidas en un mismo día, ya que es mayor que la caída de 3.836,48 puntos del Lunes Negro de octubre de 1987. No obstante, el 6 de agosto el índice recupera buena parte de su valor con un récord de ganancias en un mismo día de 3.217,04 puntos.

Un panel en Tokio muestra el precio de cierre del índice Nikkei, con unas pérdidas de 4.451,28 puntos el 5 de agosto de 2024. (© Jiji)

El gimnasta Oka Shin’nosuke gana la competición masculina de barra horizontal en los Juegos Olímpicos de París. Incluyendo las medallas conseguidas en las competiciones por equipos e individuales, esta es su tercera presea de oro en estos juegos. Oka gana también el bronce en barras paralelas.

Oka Shinnosuke, en el centro, con su tercera medalla de oro en el podio de barra horizontal. (© Reuters)

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Un terremoto de magnitud 7,1 con hipocentro en la costa de la prefectura de Miyazaki provoca un temblor de intensidad 6 baja en la escala japonesa. La Agencia Meteorológica de Japón anuncia por primera vez en la historia una alerta por un posible megaterremoto, con la que advierte de un potencial temblor a lo largo de la fosa de Nankai. Aunque la agencia levanta la alerta el 15 de agosto, esta tiene un efecto negativo sobre el turismo estival.

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Nagasaki celebra una ceremonia conmemorativa del 79.º bombardeo atómico de la ciudad. Israel no es invitada a la ceremonia, lo que hace que los embajadores de seis países miembros del G7 además de la Unión Europea decidan no asistir.

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Kitaguchi Haruka gana la medalla de oro en lanzamiento de jabalina durante los Juegos Olímpicos de París. Es la primera medallista japonesa en esta disciplina.

Una radiante Kitaguchi Haruka celebra su medalla en la competición de lanzamiento de jabalina. (© Reuters)

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Concluyen los Juegos Olímpicos de París. Japón finaliza con 20 medallas de oro, 12 de plata y 13 de bronce. Es la segunda mayor cifra total y de medallas de oro después del conseguido en los Juegos Olímpicos de Tokio, que se celebraron en 2021.

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El primer ministro Kishida Fumio anuncia que no se presentará a las elecciones por el liderazgo del Partido Liberal Democrático, que se celebrarán en septiembre, y que con ello abandonará el cargo después de las mismas.

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El tifón Ampil toca tierra en la región de Kantō. La llegada de esta potente tormenta provoca la suspensión de los servicios de tren de la línea Tōkaidō Shinkansen entre Tokio y Nagoya, así como la cancelación de numerosos vuelos, lo que afecta a los planes de numerosas personas que vuelven de sus viajes del periodo vacacional del

Obon.

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NHK se disculpa después de que un presentador chino afirmase en en uno de sus programas de radio internacionales que las islas Senkaku son territorio de China, entre otras declaraciones.

Seven & I Holdings anuncia que ha recibido una oferta de compra del grupo canadiense gestor de cadenas de tiendas de 24 horas Alimentation Couche-Tard. El grupo japonés crea un comité especial de directores externos para estudiar la propuesta.

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Tras la muerte de María Branyas en España a los 117 años, Itooka Tomiko, una mujer de 116 años que vive en Ashiya, en la prefectura de Hyōgo, es reconocida como la persona más longeva del mundo por el Libro Guinness de los Récords.

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La Compañía Eléctrica de Tokio (TEPCO) comienza los preparativos para la retirada de prueba de restos de combustible nuclear fundido en la central nuclear de Fukushima Dai-ichi, pero detiene los trabajos al descubrir un error en los procedimientos.

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El Instituto Internacional de Kioto (Kyōto Kokusai Chūgakkō Kōtōgakkō) vence al Instituto Kantō Dai-ichi por 2-1 después de una décima entrada de desempate y gana el Campeonato Nacional de Béisbol de Secundaria. Esta escuela de Kioto fue fundada por personas procedentes de la península coreana y la letra de su himno escolar está escrita en coreano. Es la primera vez que una escuela de Kioto gana el torneo en 68 años.

Jugadores del Instituto Internacional de Kioto celebran su victoria. (© Jiji)

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En un partido contra los Tampa Bay Rays, el jugador de Los Ángeles Dodgers Ohtani Shōhei se convierte en el primer deportista japonés y el sexto de las Grandes Ligas que logra 40 bases robadas y 40 cuadrangulares en una temporada. El 30 de agosto alcanza el hito sin precedentes de 43/43.

Ohtani Shōhei recibe las felicitaciones de sus compañeros de equipo después de alcanzar el hito de 40/40. (© USA Today Sports via Reuters Connect)

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El Ministerio de Defensa anuncia que una aeronave militar china violó el espacio aéreo de Japón por primera vez con una incursión que duró unos dos minutos cerca de las islas Danjo en Gotō, en la prefectura de Nagasaki.

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El potente tifón Shanshan toca tierra cerca de Satsumasendai, en la prefectura de Kagoshima. Aunque es rebajado a una depresión tropical el 1 de septiembre, durante cuatro días causa graves daños, principalmente en Kyūshū, Shikoku y otras partes del oeste de Japón. Asimismo, trae lluvias torrenciales y afecta seriamente a las redes de transporte, con suspensiones largas e intermitentes de los servicios de la línea Tōkaidō Shinkansen.

El nadador Suzuki Takayuki gana la medalla de oro en la competición de 50 metros braza masculina de la clase SB3 en los Juegos Paralímpicos de París 2024. Es la primera medalla para Japón en este evento deportivo. Es su sexta aparición en unos Juegos Paralímpicos y su undécima medalla en total.

(Imagen del encabezado: el primer ministro Kishida Fumio abandona la rueda de prensa que ofreció el 14 de agosto de 2024 después de anunciar que no se presentará a las elecciones presidenciales dentro del Partido Liberal Democrático. © Reuters.)