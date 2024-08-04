開幕から続くメダルラッシュで、目が離せないパリオリンピック。前半戦を終え、日本は、金8、銀5、銅9の計22個のメダルを獲得した（8月3日時点）。柔道、体操、フェンシング、スケートボードなど、前半戦の感動を一気におさらい。後半戦もニッポンを応援しよう！
合計 ■ 金 8 ■ 銀 5 ■ 銅 9
（注 : 日付は現地時間）
7月27日
■ 金 角田夏実 / 柔道女子48キロ級
■ 銅 永山竜樹 / 柔道男子60キロ級
7月28日
■ 金 加納虹輝 / フェンシング男子個人エペ
■ 銀 松下知之 / 競泳男子400メートル個人メドレー
■ 金 吉沢恋 / スケートボード女子ストリート
■ 銀 赤間凛音 / スケートボード女子ストリート
■ 金 阿部一二三 / 柔道男子66キロ級
7月29日
■ 金 橋本大輝、萱和磨、谷川航、岡慎之助、杉野正尭 / 体操男子団体
■ 金 堀米雄斗 / スケートボード男子ストリート
■ 銅 橋本壮市 / 柔道男子73キロ級
■ 銅 舟久保遥香 / 柔道女子57キロ級
■ 銅 大岩義明、北島隆三、田中利幸、戸本一真 / 総合馬術団体
7月30日
■ 金 永瀬貴規 / 柔道男子81キロ級
7月31日
■ 金 岡慎之助 / 体操男子個人総合
■ 銀 村尾三四郎 / 柔道男子90キロ級
8月1日
■ 銅 東晟良、上野優佳、宮脇花綸、菊池小巻 / フェンシング女子フルーレ団体
8月2日
■ 銀 加納虹輝、見延和靖、古俣聖、山田優 / フェンシング男子エペ団体
■ 銅 渡辺勇大、東野有紗 / バドミントン混合ダブルス
8月3日
■ 銅 早田ひな / 卓球女子シングルス
■ 銅 志田千陽、松山奈未 / バドミントン女子ダブルス
■ 銀 / 柔道混合団体
■ 銅 江村美咲、高嶋理沙、福島史帆実、尾崎世梨 / フェンシング女子サーブル団体
（日付は現地時間）
バナー写真：体操男子団体で金メダルを獲得し、喜びを分かち合う日本チーム（ロイター）