INSIGHT 【Photos】河北新報がとらえた大震災 PHOTOS 社会 公開日: 2011. 05. 19 東北地方をカバーするブロック紙・河北新報が、特別報道写真集『巨大津波が襲った 3.11大震災』を緊急出版した。地元に密着取材した地方紙ならではの貴重なカットが満載されたこの写真集からいくつか紹介する。 3月11日 午後3時25分ごろ 岩手県宮古市新川町大津波が宮古市の海岸を襲った瞬間。車が翻弄される様子から、この津波の巨大さが伝わってくる。（宮古市職員提供） 3月11日 午後3時37分 宮城県南三陸町志津川一瞬にして変わり果てた町の姿を高台に避難した町民が茫然と眺める。 3月11日 午後4時ごろ 宮城県岩沼市滑走路に津波が押し寄せた仙台空港。無数の車や粉砕された家屋。小型機も流され、一面残骸の海原となった。写真奥は旅客ターミナル。4月13日、国内線の運航再開。 3月12日 午前7時40分 宮城県石巻市津波によって市街地が広範囲にわたって冠水した。 3月12日 午前8時10分 宮城県名取市関上車の上に取り残され、自衛隊にボートで救出される女性。 3月12日 午前9時30分 宮城県仙台市若林区消防ヘリの救助隊員によって救出される赤ちゃんとそれを見守る母親（右）。 3月13日 午前9時30分ごろ 宮城県石巻市南浜町まるで戦争の跡のような惨状が広がった市街地。 3月13日 午後2時ごろ 宮城県石巻市中里自衛隊のヘリコプターで救出される被災者。 3月13日 午後3時ごろ 岩手県大槌町津波で壊滅状態となった沿岸部。 写真提供：河北新報社 地震 宮城 岩手 東日本大震災 写真 津波 河北新報 Opinion 3/11 関連記事 原子力発電所マップ2026 : 震災後の再稼働原発15基に、浜岡原発は再稼働申請取り下げへINSIGHT | 2026. 09. 15 南海トラフ地震、首都直下地震の最新被害想定概要（2026年8月）INSIGHT | 2026. 08. 28 熊本地震被害状況INSIGHT | 2026. 08. 07 猛暑で再び高まる「ドーム」需要：変わる日本のスタジアム計画INSIGHT | 2026. 07. 28 東日本大震災以降の大地震一覧INSIGHT | 2026. 06. 26 日頃の備えを再確認―後発地震注意情報 : 25年11月から付近では地震頻発INSIGHT | 2026. 04. 23 福島第1原発事故から15年 東電が住民向け視察会を続ける理由 : 地元理解、人材確保に課題INSIGHT | 2026. 03. 11 東日本大震災から15年：被災地と福島第1原発の現状INSIGHT | 2026. 03. 11