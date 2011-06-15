在东北地区发行的地方报纸河北新报，紧急出版了新闻报道特摄照片集《巨大海啸的侵袭 3.11大地震》。照片集中满载了当地报纸实地采访的珍贵镜头。在此特选一组介绍给各位读者。

3月11日 下午3时25分左右 岩手县宫古市新川町巨大海啸袭击宫古市的瞬间。从冲翻的汽车上，不难想象这场海啸的凶猛之势。（照片由宫古市政府职工提供） 巨大海啸袭击宫古市的瞬间。从冲翻的汽车上，不难想象这场海啸的凶猛之势。（照片由宫古市政府职工提供）

3月11日 下午3时37分 宫城县南三陆町志津川在高地上避难的居民，茫然地观望着一瞬间面目全非的村景。 在高地上避难的居民，茫然地观望着一瞬间面目全非的村景。

3月11日 下午4时左右 宫城县岩沼市海啸涌进仙台机场的跑道，冲来无数的汽车和摧毁的房屋。小型飞机也被冲流，化为一片残骸的海洋。照片后方是候机大楼。4月13日，国内航线恢复运行。 海啸涌进仙台机场的跑道，冲来无数的汽车和摧毁的房屋。小型飞机也被冲流，化为一片残骸的海洋。照片后方是候机大楼。4月13日，国内航线恢复运行。

3月12日 上午7时40分 宫城县石卷市海啸使市区大范围内遭受浸水灾害 海啸使市区大范围内遭受浸水灾害

3月12日 上午8时10分 宫城县名取市关上自卫队用小船救出困在车中的女性 自卫队用小船救出困在车中的女性

3月12日 上午9时30分 宫城县仙台市若林区消防直升机的救助队员救出的婴儿和不胜感激的母亲（右） 消防直升机的救助队员救出的婴儿和不胜感激的母亲（右）

3月13日 上午9时30分左右 宫城县石卷市南滨町犹如战争的创痕一般惨不忍睹的市区街道 犹如战争的创痕一般惨不忍睹的市区街道

3月13日 下午2时左右 宫城县石卷市中里自卫队直升机营救受灾被困者 自卫队直升机营救受灾被困者

3月13日 下午3时左右 岩手县大槌町海啸摧毁的沿海地区 海啸摧毁的沿海地区

3月14日 正午时分 宫城县仙台市 JR仙台站车站内东北新干线的站台，天花板坠落，墙壁倒塌并发生了漏水。4月25日东北新干线东京-仙台之间、4月29日全线恢复通车。 东北新干线的站台，天花板坠落，墙壁倒塌并发生了漏水。4月25日东北新干线东京-仙台之间、4月29日全线恢复通车。

图片提供 河北新报社