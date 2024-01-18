公益財団法人ニッポンドットコムはコロナ禍の2021年11月に設立10周年を迎えました。

弊財団は、一人でも多くの方に「等身大の日本」を知ってほしいと、東日本大震災の発災直後から多言語Ｗebサイト「nippon.com」を立ち上げ、非営利メディアとしてさまざまなコンテンツを発信してきました。

10周年から2年経過し、対面でのコミュニケーションが可能になったいま、全職員が参加して財団の新たなパーパスを策定し、「日本の対外発信の強化」を目指します。

これを節目として、オンライン上で新パーパスを発表するとともに、有識者によるパネルディスカッションを開催し、日本の対外発信について多角的な視点で意見を交わします。

当日の模様をライブ配信いたします。どなたでもご覧いただけますので、ぜひご一緒に日本の情報発信の在り方に思いを巡らせていただけましたら幸いです。

【開催概要】

日時：2024年1月23日（火）15時～17時

言語：日本語／英語（パネルディスカッションは同時通訳あり）

15：00～【第１部】財団パーパス発表

「7つの言語にのせて日本を世界へ＜つたえる＞＜つなげる＞＜ささえる＞」

15：30～【第2部】パネルディスカッション「日本の対外発信を強化するために」

ゲストパネラー：

竹下 隆一郎さん（PIVOTチーフ・グローバルエディター）

ピーター・ランダースさん（ウォール・ストリート・ジャーナル東京支局長）

大岩 央さん（PHP総研 主任研究員）

アナンヤ・ドナパティさん（Woodstock.club マーケティングリード）

※当日の模様は後日、弊財団の公式WEBサイトでも公開します。

【お問い合わせ】

公益財団法人ニッポンドットコム広報部<press@nippon.com>