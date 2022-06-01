沖縄の日本復帰50年、バイデン米大統領の来日、北海道・知床沖で沈没した観光船の引き揚げなど、2022年5月の日本の出来事を振り返る。

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サッカーの元日本代表監督イビチャ・オシムさんが、死去した。80歳。

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北海道・知床半島沖で26人が乗った観光船「KAZU I（カズワン）」が沈没した事故で、海上保安庁は運航会社などを家宅捜査し、業務上過失致死容疑などで操作を本格化させた。19日には深い海に潜水士を送り込む「飽和潜水」による捜索を行った。

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ロシア外務省は、日本政府が発動した対ロシア制裁への報復措置として、岸田文雄首相ら日本人63人のロシア入国禁止を発表した。

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岸田文雄首相は、ロンドンで英国のジョンソン首相と会談した。両首脳は自衛隊と英軍が互いに訪問した際の法的基盤となる「円滑化協定（RAA）」締結について、大枠合意を確認した。

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韓国軍合同参謀本部によると、北朝鮮が日本海に向け、短距離の潜水艦発射弾道ミサイル（SLBM）と推定されるミサイル1発、12日には短距離弾道ミサイル３発を発射した。日本の防衛省によると、いずれも日本の排他的経済水域（EEZ）外の日本海に落下した。25日には、北朝鮮が弾道ミサイル2発を日本海に向けて発射したと日本政府が発表。EEZ外の日本海に落下したが、1発は大陸間弾道ミサイル（ICBM）と推定。今年になってミサイルは16回発射された。

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経済安全保障推進法が参院本会議で可決、成立した。

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国立天文台などが参加する国際研究プロジェクト「イベント・ホライズン・テレスコープ（EHT）」は、銀河系の中心部にあるブラックホールの撮影に成功したと発表した。

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新型コロナウイルス感染症による国内の死者が、累計で3万人を超えた。

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山梨県警は、道志村山中で見つかった人の肩甲骨について、2019年に近くのキャンプ場で行方不明になった千葉県成田市の小学1年女児とDNA型が一致したと明らかにした。

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沖縄は日本本土への復帰から50年を迎えた。政府と沖縄県の共催で、東京と沖縄の2会場で同時に記念式典が行われ、天皇、皇后両陛下がオンラインで出席された。沖縄会場に岸田文雄首相が参列した。

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新型コロナウイルス対策の特別措置法に基づき、東京都が営業時間短縮命令を出したのは違法だとして、飲食チェーン「グローバルダイニング」（港区）が都に損害賠償を求めた訴訟を巡り、東京地裁は「命令は特に必要と認められず、違法」と指摘した一方、「都知事に過失があるとまでは言えない」と原告側請求を棄却した。

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原子力規制委員会は、東京電力福島第1原発から出る放射性物質トリチウムを含む処理水の海洋放出について、必要な設備などを盛り込んだ東電の計画を妥当とした審査書案を了承した。

山口県阿武町が新型コロナウイルス対策関連の給付金4630万円を誤送金した問題で、県警は電子計算機使用詐欺容疑で、同町に住む無職の男（24）を逮捕した。

内閣府は2022年1～3月期の国内総生産（GDP、季節調整済み）速報値を発表した。物価変動の影響を除いた実質で前期比0.2％減、年率換算で1.0％減だった。マイナス成長は2四半期ぶり。

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東京地裁は、医学部入試の合否判定で女性や浪人生を不利に扱っていたとして、順天堂大(東京)に計約805万円の賠償を命じた。

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総務省は4月の全国消費者物価指数（2020年＝100）を発表した。価格変動の大きい生鮮食品を除く総合指数が101.4となり、前年同月比2.1％上昇した。上昇は8カ月連続で、伸び率が2％を超えるのは、7年1カ月ぶり。

政府は、新型コロナウイルス対策のマスク着用について、屋外で人との距離が十分確保できなくても、ほとんど会話をしない場合は「必要ない」とする見解を示した。屋内でも周囲との距離を保ち、会話を控えれば不要とした。

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バイデン米大統領が来日した。来日はオバマ政権の副大統領時代の2013年以来で、大統領としては初めて。

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岸田文雄首相は、バイデン米大統領と東京都内で会談した。ロシアのウクライナ侵攻が、中国の動向に影響を及ぼす懸念もある中、両首脳は日米同盟の抑止力と対処力を強化する方針で一致した。また、岸田首相は会談で、来年の先進7カ国首脳会議（G7サミット）を広島市で開催する方針を伝えた。

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日本、米国、オーストラリア、インド4カ国の「クアッド」首脳会議が、首相官邸で開かれた。4首脳は中国の台頭を念頭に「あらゆる威圧的、挑発的、一方的な行動に強く反対する」とした共同声明を発表した。

北海道・知床半島沖で観光船「KAZU I（カズワン）」が沈没した事故で、第1管区海上保安本部は、えい航中のカズワンの船体が海底に落下したことを明らかにした。26日には落下した船体を海面までつり上げ、作業台船体に引き揚げた。28日、海上保安庁の特殊救難隊員が船内の行方不明者捜索を実施したが、不明者は見つからなかった。

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海外の日本人が最高裁裁判官の国民審査に投票できないのは憲法違反かどうかが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁は「投票を全く認めていない国民審査法は違憲」との初判断を示した。国会が投票を可能にする立法措置を長期に怠った不作為も違法とし、賠償を命じた。

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東京地裁は、大臣在任中に鶏卵生産大手「アキタフーズ」（広島県）から現金計500万円の賄賂を受け取ったとして、収賄罪に問われた元農林水産相、吉川貴盛被告（71）に対し、懲役2年6カ月、執行猶予4年、追徴金500万円を言い渡した。

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1987年の旧国鉄分割・民営化を主導し、JR東海の社長を務めた名誉会長の葛西敬之氏が25日に死去していたことが分かった。81歳。

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1974年のオランダ・ハーグの仏大使館占拠事件で有罪判決を受けた国際テロ組織「日本赤軍」の重信房子元最高幹部（76）が、懲役20年の刑期を満了し、出所した。

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北海道内の住民ら約1200人が北海道電力泊原発（北海道泊村、運転停止中）の安全性に問題があるなどとして、北海道電に廃炉や運転差し止めなどを求めた訴訟で、札幌地裁は運転の差し止めを命じる判決を言い渡した。廃炉に関する請求は棄却した。

2022年度補正予算が参院本会議で、自民、公明両党と国民民主党などの賛成多数で可決、成立した。一般会計の総額は2兆7009億円で、物価高騰を受けた「総合緊急対策」を盛り込んだ。

バナー写真：会談する岸田文雄首相（右）とバイデン米大統領＝2022年5月23日、東京・元赤坂の迎賓館［代表撮影］（時事）