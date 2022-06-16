Cinquantième anniversaire de la restitution de l’île d’Okinawa, visite de Joe Biden au Japon, repêchage d’un bateau de tourisme disparu au large de Hokkaidô et début de la campagne pour la quatrième dose de vaccin anti-Covid : retour sur les événements marquants du mois de mai 2022 au Japon.

Dimanche 1er

L’ancien entraîneur de l’équipe de football du Japon Ivica Osim est décédé à l’âge de 80 ans.

er mai 2022. Photo prise le 30 mai 2010 en Autriche. (Jiji Press) L’ancien entraîneur de l’équipe de football du Japon, Ivica Osim, décédé le 1mai 2022. Photo prise le 30 mai 2010 en Autriche. (Jiji Press)

Mercredi 4

Le ministère des Affaires étrangères de la Russie a annoncé l’interdiction d’entrée sur son sol de 63 hauts représentants japonais, dont le Premier ministre Kishida Fumio, en réponse aux sanctions imposées par le gouvernement japonais contre la Russie.

Article lié

« Totalement inacceptable » : le dirigeant japonais et d’autres ministres interdits d’entrer en Russie

Le Premier ministre Kishida a recontré le pape François au Vatican. Tous deux ont condamnés les massacres de civils perpétrés par l’armée russe en Ukraine et se sont accordés pour œuvrer à la création d’un monde sans armes nucléaires.

Article lié

Le Premier ministre japonais et le pape François veulent créer un monde sans armes nucléaires

Jeudi 5

Le Premier ministre Kishida a rencontré le Premier ministre britannique Boris Johnson à Londres. Les deux dirigeants ont scellé le cadre général d’un accord d’accès réciproque (RAA), établissant la base juridique pour un rapprochement entre les Forces japonaises d’autodéfense et l’armée britannique.

Samedi 7

D’après des informations du comité des chefs d’état-major interarmées de la Corée du Sud, la Corée du Nord a lancé un missile mer-sol balistique stratégique vers la mer du Japon. Le 12 juin, trois missiles balistiques à courte portée ont été lancés. Selon le ministère de la Défense du Japon, les projectiles sont tombés en dehors de la zone économique exclusive (ZEE) japonaise. Le 25, le gouvernement japonais a annoncé que la Corée du Nord avait de nouveau lancé deux missiles balistiques vers la mer du Japon, dont un qui serait un missile balistique intercontinental (ICBM). Ils sont tombés dans la mer du Japon en dehors de la ZEE. La Corée du Nord a déjà effectué 16 tirs depuis le début de l’année.

Lundi 9

La campagne « Cool Biz » 2022 a officiellement débuté. Cette initiative a pour objectif de lutter contre le réchauffement climatique en sollicitant les employés à s’habiller plus légèrement, afin d’utiliser les climatiseurs le moins possible.

Article lié

Les employés japonais en habits légers pour le climat : début de la campagne « Cool Biz » 2022

Mardi 10

Le gouvernement japonais a pris de nouvelles sanctions contre la Russie, en décidant de geler les avoir du Premier ministre russe Mikhaïl Michoustine et de 140 autres individus. Il s’agit notamment de militants pro-russes des régions séparatistes du Donetsk et du Luhansk, à l’est de l’Ukraine.

Article lié

Nouvelles sanctions : le Japon gèle les avoirs du premier ministre russe et de 140 autres individus

Mercredi 11

La Chambre des conseillers a adopté un projet de loi sur la promotion de la sécurité économique.

Un avion a décollé de l’aéroport de Haneda, à Tokyo, avec à son bord 15 tonnes de denrées alimentaires à l’intention de l’Ukraine. C’est la première fois que le Japon procède à une aide de ce type depuis le début de la guerre.

Article lié

Le Japon envoie des packs de riz instantané à l’Ukraine, leur première aide alimentaire

Jeudi 12

Le projet de recherche international Event Horizon Telescope (EHT), auquel participe l’Observatoire astronomique national du Japon, a révélé la toute première image du trou noir situé au centre de la Voie lactée.

Article lié

Une équipe internationale capture la première image du trou noir Sagittaire A*, le plus proche de la Terre

Vendredi 13

Le nombre de décès causés par le Covid-19 a dépassé la barre des 30 000 au Japon.

Article lié

Coronavirus au Japon : l’évolution en temps réel

Les partis au pouvoir et d’opposition se sont accordés sur un avant-projet de loi visant à renforcer la protection des droits personnes apparaissant dans des vidéos pour adultes au Japon.

Article lié

Le Japon vers un renforcement de la protection des droits des acteurs de films pornographiques

Samedi 14

La police de la préfecture de Yamanashi a révélé que l’omoplate retrouvée dans les montagnes près du village de Dôshi concordait avec l’ADN d’une jeune écolière de la ville de Narita (préfecture de Chiba), qui avait été portée disparue en 2019 alors qu’elle et sa famille campaient près du village.

Dimanche 15

Okinawa a marqué les 50 ans de sa rétrocession au Japon. Une cérémonie commémorative a eu lieu à Tokyo et à Okinawa. L’empereur et l’impératrice ont assisté aux événements par visioconférence. Le Premier ministre Kishida Fumio était présent à Okinawa.

e anniversaire du retour d’Okinawa au Japon, le 15 mai 2022, à Ginowan, préfecture d’Okinawa. (Jiji Press) L’empereur du Japon prononçant un discours lors du 50anniversaire du retour d’Okinawa au Japon, le 15 mai 2022, à Ginowan, préfecture d’Okinawa. (Jiji Press)

Articles liés

Mercredi 18

La Commission de réglementation de l’énergie nucléaire a approuvé le projet de la Tokyo Electric Power Company (TEPCO) de rejeter de « l’eau traitée », contenant du tritium radioactif, de la centrale nucléaire de Fukushima Daiichi dans l’océan Pacifique.

Article lié

La police préfectorale de Yamaguchi a arrêté un homme de 24 ans pour fraude après qu’il a refusé de restituer 46,3 millions de yens (320 000 euros) de subventions liées au Covid-19 versées par erreur sur son compte par la ville d’Abu, dans la même préfecture.

Le bureau du Cabinet a dévoilé les chiffres du produit intérieur brut (PIB) japonais du trimestre de janvier à mars 2022 : le PIB a reculé de 0,2 % par rapport au trimestre précédent, soit une baisse annualisée de 1 %. Il s’agit de la première croissance négative en deux trimestres.