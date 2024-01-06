JAPAN LIFE 今日は何の日：On This Day in Japan 〈1993年の今日〉1月6日 : 皇太子妃に小和田雅子さん内定 天皇・皇室 公開日: 2024. 01. 06 1993（平成5）年 皇太子徳仁親王（現在の天皇）が外務省北米2課に勤務する外交官・小和田雅子さん（現在の皇后）とご結婚されることが内定したと報じられる。 写真撮影のため、帝国ホテル（東京都千代田区）に到着した小和田雅子さん。「婚約内定」の報道後、初めての外出だった（1993年1月8日、時事） 他にも過去の1月6日にはこんな出来事が… 今日は何の日：1月6日 皇室 皇后 皇太子 雅子さま 特集・シリーズ 今日は何の日：On This Day in Japan 記事一覧へ 〈1966年の今日〉6月30日 : ビートルズ来日初のコンサートCULTURE | 2026. 06. 30 今日は何の日：12月31日INSIGHT | 2025. 12. 31 今日は何の日：12月30日INSIGHT | 2025. 12. 30 今日は何の日：12月29日INSIGHT | 2025. 12. 29 関連記事 〈1989年の今日〉1月8日 : 平成が始まるINSIGHT | 2024. 01. 08 今日は何の日：1月8日CULTURE | 2025. 01. 08 今日は何の日：1月6日JAPAN LIFE | 2025. 01. 06 愛子さま成年皇族に : 写真で振り返る20年 INSIGHT | 2021. 12. 01 皇后雅子さまの頑張りに国民が声援：即位パレード中に起きた回復を裏付ける光景INSIGHT | 2019. 11. 27 今日は何の日：10月23日JAPAN LIFE | 2025. 10. 23 祝儀の相場やタブー…「結婚式」参列の心得：歴史は浅いが独特の慣習がいっぱいJAPAN LIFE | 2025. 02. 04 皇室に「関心」「親しみ」半数以下―18歳意識調査 : 「宮内庁インスタをフォロー」4.6%JAPAN LIFE | 2024. 06. 11