『風の谷のナウシカ』公開

1984（昭和59）年 環境破壊や戦争に警鐘を鳴らす宮崎駿監督のアニメ映画『風の谷のナウシカ』が日本で公開。当時は知名度が低く、配給収入は7億円強にとどまったが、84年度のアニメグランプリ、日本アニメ大賞の作品部門をダブル受賞。テレビ放映されて人気を集めた。宮崎監督はこの映画の高畑勲プロデューサーらとともにアニメ制作会社スタジオジブリを設立した。

2024年は劇場公開40周年。細野晴臣さんプロデュース、安田成美さんが歌う映画のテーマ曲 “風の谷のナウシカ”のリメイク版がデジタル配信でリリースされた。

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他にも過去の3月11日にはこんな出来事が…

バナー写真 : メーヴェ（小型飛行装置）に乗ったナウシカの背後に、猛烈な勢いで迫る王蟲（オウム）（スタジオジブリ提供）