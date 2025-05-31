日韓共催サッカーW杯開幕

2002（平成14）年 国際サッカー連盟（FIFA）のワールドカップ日韓大会が韓国・ソウルで開幕した。FIFAの打診を受けて日本サッカー協会は1988年から、初のアジアW杯誘致を計画。これに対し韓国が、W杯出場経験がない日本の開催資格に疑義を呈して、開催に名乗りを上げた。96年にFIFAのW杯史上初の2カ国共同開催が決まった。2回目出場の日本はグループHトップで決勝トーナメントに進んだが、トルコに0-1で敗退。6度目出場の韓国は準決勝でドイツに敗れ、3位決定戦でもトルコに屈した。優勝はブラジル。

他にも過去の5月31日にはこんな出来事が…

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バナー写真：Ｗ杯サッカー・開会式開会式全景（韓国・ソウル）（AFP=時事）