Jリーグが始まった頃には、これほど多くの日本人選手が欧州の有力リーグでプレーする日がくるなど想像もしていなかった。今夏のワールドカップで活躍した日本代表選手のほとんどが海外でプレーしている。

代表メンバーのうち9人が新天地へ

FIFAワールドカップ2026を戦ったサッカー日本代表。選出された26人のメンバーのうち9人が新たなチームでプレーすることになった。

鈴木 彩艶 アストン・ヴィラFC

ワールドカップでは全試合フル出場し、日本代表の守護神として存在感を発揮。パルマ（イタリア）からアストン・ビラ（イングランド）に移籍、日本人キーパーとして初のプレミアリーグでのプレーを実現。

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生年月日/年齢 2002.08.21 24歳

2002.08.21 24歳 所属クラブ歴 浦和レッズ→シントトロイデンVV（ベルギー）→パルマ・カルチョ（イタリア）→ アストン・ビラ（イングランド）

板倉 滉 ボルシア・メンヒェングラートバッハ

ワールドカップでは日本代表の主将を務めた。アヤックス（オランダ）から1年ぶりに古巣のボルシア（ドイツ）に復帰。

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生年月日 / 年齢 1997.01.27 29歳

1997.01.27 29歳 所属クラブ歴 川崎フロンターレ→ベガルタ仙台→マンチェスター・シティ（イングランド）→FCフローニンゲン（オランダ）→シャルケ04（ドイツ）→ボルシア・メンヒェングラートバッハ（ドイツ）→アヤックス（オランダ）→ボルシア・メンヒェングラートバッハ（ドイツ）

冨安 健洋 クリスタル・パレスFC

W杯で同じく代表選手だった鎌田大地選手とチームメイトに。

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生年月日 / 年齢 1998.11.05 27歳

1998.11.05 27歳 所属クラブ歴 アビスパ福岡→シントトロイデンVV（ベルギー）→ボローニャFC（イタリア）→アーセナル（イングランド）→アヤックス（オランダ）→クリスタル・パレス（イングランド）

菅原 由勢 カリアリ

サウサンプトン（イングランド2部）から昨季はブレーメン（ドイツ）に期限付き移籍していた菅原選手は、今季からカリアリ（イタリア）への期限付き移籍。

生年月日 / 年齢 2000.06.28 26歳

2000.06.28 26歳 所属クラブ歴 名古屋グランパス→AZアルクマール（オランダ）→サウサンプトンFC（イングランド）→ヴェルダー・ブレーメン（ドイツ）→カリアリ（イタリア）

中村 敬斗 オリンピック・リヨン

フランス2部のスタッド・ランスから、2000年代に7連覇を記録した名門・1部リヨンにステップアップ。

生年月日 / 年齢 2000.07.28 26歳

2000.07.28 26歳 所属クラブ歴 ガンバ大阪→トゥエンテ（オランダ）→シントトロイデンVV（ベルギー）→FCジュニアーズ（オーストリア）→LASK（オーストリア）→スタッド・ランス（フランス）→リヨン（フランス）

前田 大然 イプスウィッチ・タウンFC

5シーズンプレーしたセルティック（スコットランド）を離れ、今季昇格したイプスウィッチ（イングランド）に完全移籍。

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生年月日 / 年齢 1997.10.20 28歳

1997.10.20 28歳 所属クラブ歴 松本山雅FC→水戸ホーリーホック→松本山雅FC→CSマリティモ（ポルトガル）→横浜Ｆ・マリノス →セルティック（スコットランド）→イプスウィッチ・タウンFC（イングランド）

上田 綺世 LOSCリール

今季開幕をフェイエノールト（オランダ）で迎えたが、8月31日にリール（フランス）に移籍。念願だった欧州5大リーグで、持ち前の得点力発揮に期待がかかる。

（ZUMA Press Wire via Reuters Connect）

生年月日 / 年齢 1998.08.28 28歳

1998.08.28 28歳 所属クラブ歴 鹿島アントラーズ→セルクル・ブルージュKSV（ベルギー）→フェイエノールト（オランダ）→リール（フランス）

小川 航基 FC町田ゼルビア

23年から所属したナイメヘン（オランダ）では3シーズンで81試合出場、26得点をマーク。3年ぶりにJリーグ復帰。

生年月日 / 年齢 1997.08.08 29歳

1997.08.08 29歳 所属クラブ歴 横浜港北サッカークラブ→大豆戸FCジュニアユース→桐光学園高等学校→ジュビロ磐田→水戸ホーリーホック→ジュビロ磐田→横浜FC→NECナイメヘン（オランダ）→町田ゼルビア

後藤 啓介 SCフライブルク

昨季はシントトロイデン（ベルギー）に期限付き移籍だったが、フライブルク（ドイツ）に完全移籍。

（IMAGO/Ulmer/Teamfoto via Reuters Connect）

生年月日 / 年齢 2005.06.03 21歳

2005.06.03 21歳 所属クラブ歴 ジュビロ磐田 →RSCアンデルレヒト（ベルギー）→シントトロイデン（ベルギー）→ SCフライブルク（ドイツ）

バナー写真 : プレミアリーグのハル戦で好セーブの鈴木彩艶選手（9月6日、David Greaves/Focus Images Ltd/Sipa USA via Reuters Connect）