ラグビーW杯で南アフリカに歴史的勝利
2015（平成27）年 ラグビーワールドカップ（W杯）イングランド大会の1次リーグ、日本は優勝候補の一角である南アフリカと対戦、終了間際に逆転トライを決め、34－32で逆転勝ち。W杯優勝2度の強豪に歴史的勝利は「世紀の番狂わせ」とまで言われた。
日本の勝利は1991年大会のジンバブエ戦以来24年ぶり。南アフリカが1次リーグで敗れたのは、2003年大会のイングランド戦以来で2度目だった。
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バナー写真：歴史的勝利に歓喜する日本チーム（ロイター）