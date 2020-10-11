10月12日

利根川進氏にノーベル医学生理学賞

1987（昭和62）年 ノーベル医学生理学賞に米マサチューセッツ工科大学教授の利根川進氏が選ばれた。「抗体の多様性生成の遺伝的原理」を発見した業績が評価された。

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10月13日

大江健三郎氏にノーベル文学賞

1994（平成6）年 ノーベル文学賞に作家の大江健三郎氏が選ばれた。『個人的な体験』などの作品を通じ、現実と神話が密接に凝縮された想像の世界をつくりだし、現代における人間の様相を衝撃的に描いたことが評価された。

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10月14日

日本初の鉄道が開業

1872（明治5）年 日本で初めての鉄道が新橋―横浜間に開業した。1日9往復で、片道の所要時間は53分だった。

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10月15日

北朝鮮に拉致された日本人5人が帰国

2002（平成14）年 北朝鮮に拉致された日本人、地村保志さん・富貴恵さん夫妻、蓮池薫さん・祐木子さん夫妻、曽我ひとみさんの5人が日本政府のチャーター機で24年ぶりに帰国した。

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10月16日

青木功が海外初制覇

1978（昭和53）年 プロゴルフ選手青木功がニュージーランドで開催された世界マッチプレー選手権で優勝した。日本人男子ゴルファーとしては初めての海外制覇。

10月17日

川端康成氏が日本人初のノーベル文学賞

1968（昭和43）年 ノーベル文学賞に作家川端康成氏が選ばれた。代表作『雪国』『山の音』『古都』などが、「日本人の心の精髄を、すぐれた感受性をもって表現、世界の人々に深い感銘を与えた」と評価され、日本人で初の同賞授与が決まった。

10月18日

リヒャルト・ゾルゲ逮捕

1941（昭和16）年 ドイツの新聞社から日本に特派員として駐在していたリヒャルト・ゾルゲがソ連のスパイ容疑で警視庁に逮捕された。

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バナー写真：北朝鮮から帰国し、家族らに出迎えられる拉致被害者＝2002年10月15日、羽田空港（時事）