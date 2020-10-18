10月19日

1956（昭和31）年 日ソ共同宣言に調印

鳩山一郎首相とニコライ・ブルガーニン首相がモスクワで日ソ共同宣言に署名した。この宣言により、日本とソビエト連邦（現ロシア）との国交が回復した。

関連記事

10月20日

1999（平成11）年 アニメ「ワンピース」の放映開始

フジテレビ系列でテレビアニメ「ONE PIECE（ワンピース）」の放送が開始された。

関連記事

10月21日

1968（昭和43）年 新宿騒乱事件

国際反戦デーに左派の学生が国鉄（現JR）新宿駅を占拠した新宿騒乱が発生した。駅構内で放火したり、警官隊と乱闘を繰り広げたりしたため、警視庁は騒乱罪を適用し、約750人を逮捕した。

10月22日

2010（平成22）年 ソニーが「ウォークマン」の国内出荷停止

ソニーが、カセットテープで音楽を再生するタイプの携帯音楽プレーヤー「ウォークマン」の国内出荷を停止したことを明らかにした。以後、「メモリースティック」（ソニーのICメモリー規格）を記録媒体に使うウォークマンが主流となった。

関連記事

10月23日

1964（昭和39）年 東京五輪で日本女子バレーが「金」

東京五輪の女子バレーボール決勝で日本がソ連（現ロシア）を下し、金メダルを獲得した。初の女子団体競技として東京五輪で採用され、優勝を成し遂げた。大松博文監督率いるチームは「東洋の魔女」と称せられた。

関連記事

10月24日

1964（昭和39）年 東京五輪が閉幕

第18回夏季五輪東京大会の閉幕式が行われた。日本のメダル獲得数は金16、銀5、銅8の計29個。

10月25日

1991（平成3）年 「リサイクル法」が施行

通称「リサイクル法」、正式名称「再生資源の利用の促進化に関する法律」が施行された。リサイクルの責任がメーカーにも課せられた。

関連記事

バナー写真：東京五輪バレーボール女子決勝、悲願の金メダルを獲得し、大松博文監督を胴上げする日本チーム＝1964年10月23日、東京都の駒沢屋内球技場（時事）