農林水産省は１６日、２０２６年産米の業者間取引が初めて反映された９月の「相対取引価格」が、全銘柄平均で玄米６０キロ当たり２万１２９３円だったと発表した。高騰した２５年産米の同年９月と比べ４２％下落した。前年産米の在庫が例年より多く残っていることなどから、新米の取引数量は９月として過去２番目に少なかった。

相対取引価格は、集荷業者と卸売業者の間で取引される最も等級の高い１等米の価格。昨年までは、集荷競争の激化により２年連続で過去最高を更新していたが、コメ余りに転じ、取引価格が下がった。それでも過去３番目に高い水準だった。同省担当者は、「コスト指標もある程度参考にしながら価格交渉されている」との見方を示した。

相対価格の値下がりは店頭価格にも連動するため、消費者にとっては家計の負担軽減につながる。ただ、生産者からは近年の資材や燃料の高騰により、生産コスト割れを危惧する声も上がっている。

業者間での９月の新米取引数量は、比較可能な０６年産以降で０６年産（４．２万トン）に次いで少ない５．４万トンだった。２５年９月比では６６％減となった。２５年産米の在庫が積み上がっていることに加え、長雨などによる刈り遅れも影響し、新米の取引が低調になっているもようだ。

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