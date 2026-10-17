NEWS 愛子さま、防災推進大会に＝鳥取 NEWS 公開日: 2026. 10. 17 天皇、皇后両陛下の長女愛子さまは１７日、空路で鳥取県入りし、倉吉市で開かれた「防災推進国民大会」で防災に関する発表を聴講された。 愛子さまは、地元の女性消防士や、幼児向け防災教育に絵本を活用して取り組む女子大学生など５人の話を、メモを取りながら熱心に聞いた。説明役によると、「非常に勉強になりました」と感想を述べたという。 防災推進国民大会に出席された天皇、皇后両陛下の長女愛子さま＝１７日午後、鳥取県倉吉市（代表撮影） 鳥取空港内の「名探偵コナン」の展示について説明を受けられる天皇、皇后両陛下の長女愛子さま＝１７日、鳥取市（代表撮影） 防災推進国民大会に出席された天皇、皇后両陛下の長女愛子さま＝１７日午後、鳥取県倉吉市（代表撮影） [Copyright The Jiji Press, Ltd.] 時事通信ニュース 関連記事 清閑亭 蔵カフェ（神奈川・小田原） : 英国文化を愛した侯爵の別邸で味わう和スイーツTRAVEL | 2026. 10. 29 「江戸切子らしくない」のも江戸切子らしさ―三代秀石 堀口徹 : 使う人を驚かせて魅了するJAPAN LIFE | 2026. 10. 28 生鮮カツオ日本一の気仙沼港、味わうなら刺し身：漁船支え、350年の歴史JAPAN LIFE | 2026. 10. 27 高市内閣を支える「防火壁」の存在INSIGHT | 2026. 10. 26 生成AIの利用率が半数を超える 最も使われているサービスと用途は？CULTURE | 2026. 10. 26 映画『mentor』：磯村勇斗、15年前の事件に揺れる「加害者」役で末澤誠也とW主演CULTURE | 2026. 10. 25 『雨穴の変な世界展。』―国境を超えた人気ホラーミステリーを体感TRAVEL | 2026. 10. 24 日本のGDPが27年に6位転落へ : 円安で目減り、生産性も低迷―IMF見通しINSIGHT | 2026. 10. 23