天皇、皇后両陛下の長女愛子さまは１７日、空路で鳥取県入りし、倉吉市で開かれた「防災推進国民大会」で防災に関する発表を聴講された。

愛子さまは、地元の女性消防士や、幼児向け防災教育に絵本を活用して取り組む女子大学生など５人の話を、メモを取りながら熱心に聞いた。説明役によると、「非常に勉強になりました」と感想を述べたという。

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