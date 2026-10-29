天皇、皇后両陛下主催の秋の園遊会が２９日午後、東京・元赤坂の赤坂御苑で開かれた。俳優の吉田鋼太郎さんら約１４００人が出席し、両陛下と皇族方がにこやかに声を掛けて回られた。

天皇陛下と同世代の吉田さんは「子どもの頃から勝手に親近感を抱いておりまして」と切り出し、亡き母が「ナルちゃん」と呼んでいたと明かすと、両陛下とも笑顔に。「何て呼ばれていらっしゃるんですか」という皇后さまの質問に、吉田さんが「コウタ」と答え、陛下は「ナルちゃんとコウタで」と応じていた。

７月の地震で大きな被害を受けた熊本県の竹内信義副知事は、９月に同県を訪れた両陛下に「被災された皆さま方も前を向いて歩いているところです」と述べた。天皇陛下は「いろいろとご苦労も多いと思います」とねぎらった。

プロ野球・横浜ＤｅＮＡベイスターズオーナーも務めるディー・エヌ・エーの南場智子社長兼最高経営責任者（ＣＥＯ）には、皇后さまが中学時代に大洋ホエールズのファンだったと明かし、南場社長が「ぜひ一度お越しいただけると夢のようです」と応じていた。

小説家宮部みゆきさんや宇宙飛行士の大西卓哉さんらも出席。両陛下と皇族方は、二手に分かれて懇談した。

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