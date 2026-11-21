竹中治堅・政策研究大学院大学教授と細谷雄一・慶応義塾大教授による対談「高市政権1年を語る」の後編は、高市早苗首相と右派政策の関係、および政権が長期化するかどうかについてをテーマにする。

外交でのコミュニケーション力の強化を（細谷）

細谷 さきほど首相は外交への関心が乏しいのでは、という話が出たが、政治的リーダーにとって、他者とのコミュニケーションは極めて重要だ。経済安全保障について大きな関心があるのとは対照的だ。例えば、トランプ大統領と会った時、大統領にさまざまなアピールをすることはできるのだけれども、プレゼンテーションとコミュニケーションは違う。安倍晋三元首相は、非常にコミュニケーションを重要視していた政治的リーダーだった。高市首相には意思疎通という意味でのコミュニケーションにもっと時間を割いてほしいと思う。

現状は、茂木敏充外相と小泉進次郎防衛相がそれを補って外交・防衛分野をカバーしている。他方で、安倍政権と比較すると、外交における戦略性が良く見えない。今年5月に発表した「進化したFOIP（自由で開かれたインド太平洋）」（FOIP3.0）では「包摂性（インクルージョン）」が柱になっていたわけだが、高市政権の進める経済安全保障は、その反対のエクスクルージョン（排除・隔離）という性質を持つ。つまり中国を包摂するか、その双方を統合したビジョンが求められている。

それゆえに、インド太平洋の地域秩序をつくるときに、このインクルージョンと、経済安全保障に向けた諸国との連携というエクスクルージョンというものをどのよう整合させるか。この戦略的な見取り図が必要だ。これは防衛省や外務省、経済産業省で立場が違うので、首相官邸レベルでもっと調整して発信することが必要だった。

一方、米国・イスラエルのイラン攻撃に始まった原油危機では、日本が主導して「パワー・アジア（アジア・エネルギー・資源供給力強靱化パートナーシップ、POWERR Asia）」を立ち上げた。この動きは高く評価したい。

細谷雄一氏

竹中 外交で言うと、台湾有事をめぐる昨年11月の高市答弁以来、日中関係は極端に停滞したままだが、細谷さんはどう見ているのか。

細谷 あれは、内容そのものは従来からの方針と変わらないものの、あえて発言する必要はなかったと思う。あの答弁は首相就任から1カ月もたたない11月7日だった。それゆえ首相としての公式な発言と、自由な立場で行う非公式の発言を切り替えるという認識が弱かったのだろう。台湾の問題は、「総合的に判断する」とだけ発言しておくのが賢明だったのではないか。ただし、その発言の内容自体は従来からの政府の政策の延長であって、中国はそれを政治的に利用して、日本の台湾有事への不干渉を明言させようとしている。それこそが従来の曖昧（あいまい）戦略からの逸脱となる。

「高市無双」状態の自民党（竹中）

竹中 高市首相の権力基盤は2月の総選挙で圧倒的に強くなった。石破茂前政権の選挙で落選した多くの自民党議員は短期間で復権できたのだから、彼らは首相に足を向けて寝られない。今や「高市無双」の状態にある。その力が現れたのが、9月の内閣改造と自民党役員人事だ。首相は党人事にも細かく口を出した。かなりマイクロマネージメントをしている。

高市首相はタカ派、右派のイメージを持たれているが、世論に抗してでも右派の政治姿勢にこだわった典型は皇室典範の改正ぐらいだろう。ただ、今回の法改正は、旧宮家の男系男子を皇室の養子に迎えて将来の皇位継承に道を開くというよりも、女性皇族がご結婚後も皇室残れるということを優先した結果なのではないか。外国人政策の厳格化についても、昨年の参院選で参政党が大幅に躍進した結果を見ると、自民党も右派層を取り込むために厳しい政策を打ち出ざるを得ないという現実的な判断の結果ではないか。

武器輸出の全面解禁は、公明党との連立解消という要因が大きく働いている。国際情勢の急激な変化に、公明党が与党としてついていけなくなったということだろう。日本の今後の安全保障を考える上で、自然な流れで出てきた政策と理解すべきだ。日本はドイツと並んで製造業が残っている。必ずしもイデオロギー優先の結果とはとらえていない。

竹中治堅氏

自身の「合理的判断」が優先（細谷）

細谷 私も、高市首相はイデオロギーというより非常にプラグマティックな方だと理解している。そのような柔軟性は、政治指導者として大きな利点になり得るものではないか。

イデオロギーを優先し、非合理な政策をとっていると国民が感じるならば、内閣支持率は簡単に下がっているだろう。世論もその辺りは冷静に見ていて、武器輸出解禁の問題も国際情勢の反映であったり、成長戦略と関連していたりという合理的な説明がある限りにおいて、強い反発は生まれないのではないか。

長期政権への鍵は28年の参院選（竹中）

首相のリーダーシップに注目する（細谷）

竹中 今後のことを考えると、よほどの不祥事でも起きない限り、高市首相は2027年9月の自民党総裁選で総裁に再選されるだろう。問題は、翌28年夏の参院選だ。岸田文雄政権時の22年参院選で自民党は大勝しているため、28年に普通に勝っても議席が減り、今の「衆参ねじれ」がもっと厳しくなる。難所がやってくるとすればそれ以降だろう。仮に国民民主党が連立入りすれば、「ねじれ」は解消される。しかし、これまで連立を組んだ中道政党は消滅する運命をたどった。もし28年参院選を乗り越えたら長期政権になる。

細谷 私は高市政権の最大の課題は、リーダーシップのあり方ではないかと思う。首相という立場には、精神的にも肉体的にも非常に負荷がかかる。その重圧に耐える強い意志を持っているかどうかが問われるだろう。高市政権に対して私は現在、ガバナンス（統治）、政策の両面で比較的高い評価をしているが、かつての中曽根康弘首相や小泉純一郎首相、安倍首相らと同じ水準で強いリーダーシップを発揮し、プラグマティックな政策を続けていけば長期化があり得ると考えている。

（写真撮影：花井智子）