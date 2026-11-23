那覇市の首里城公園で２３日、火災による焼失から７年ぶりに復元された正殿の一般公開が始まった。琉球王国の栄華を伝える鮮やかな朱色の居城に、来場者から「きれい」との感嘆が上がり、「心待ちにしていた」「戻ってきてうれしい」との声が聞かれた。

正午に正殿前広場「御庭（うなー）」へ続く奉神門が開くと、大勢の人がカメラやスマートフォンを手に続々と入場した。

正殿内部の観覧は事前予約制。那覇市首里地区の７０代主婦は「この日を心待ちにしていた。内部は色合いがあでやかで、王国時代の雰囲気を感じた」と笑顔を見せた。

大阪府の会社員立岡聡さん（５７）は２０１９年の焼失前や復興中も妻とたびたび足を運んだという首里城ファン。「歴史のロマンを感じる」と興奮気味に話した。

国王が政治や儀式などを行った正殿は木造３階建て。１階と２階の中央部にそれぞれ玉座「御差床（うさすか）」が設けられ、２階は金色の龍柱など豪華絢爛（けんらん）な装飾が施されている。浦添市から家族と訪れた崎田乃々華さん（９）は学校で首里城について勉強しているといい、「戻ってきてうれしい。王様が座る所が特にきれいだった」と目を輝かせた。

一般公開に先立ち、御庭では沖縄県主催のオープニングセレモニーが開かれた。高校生の宮廷舞踊などが披露され、お祝いムード一色となった。

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