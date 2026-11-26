東北新幹線のE10系に続き、東海道・山陽新幹線でS0系の導入計画が公表されるなど、次世代新幹線車両の開発が本格化している。世界各国に高速列車が普及する中、スピードを追求する中国では最高時速400キロでの営業運転に向けた準備が着々と進む。高速鉄道のパイオニアである日本の新幹線が競う「最高速度ではない世界一」とは。

自動運転で省エネ、地震時はブレーキ短縮

JR東海は10月、東海道・山陽新幹線に次期車両「S0系」を投入すると発表した。

営業運転の開始は2029年7月の予定で、20年にデビューした「N700S」以来9年ぶりのフルモデルチェンジとなる。28年8月に確認試験車を投入、32年度上期までに計25編成を導入する計画だ。

同社はS0系を「今後の東海道・山陽新幹線を支える次世代の標準車両」と位置付ける。

S0系では運転士が乗務する自動運転システム「GOA2」を搭載。加速や惰行時に省エネルギー運転となる計画速度を設定して自動走行を可能にした。また、2030年度末からはミリ波列車無線を通じて最新のダイヤと速度制限の情報を受信し、走行中に急きょ徐行が必要になった場合でも計画速度を自動更新して運行遅れの縮小を図る。

地震発生時の情報は車両へ直接伝え、検知からブレーキ開始までを現行の約2秒から約0.2秒に短縮。ブレーキ制御の改良により停止距離もN700Sより約5％短くする。

さらに、新たな先頭形状や自動運転による効率的な走行などで、編成全体の消費電力量をN700S比で約6％削減する。

乗客用設備ではグリーン車の座席を刷新するほか、普通車も含めてデッキの荷物置き場を6カ所から9カ所に増やし、客室内の荷棚を拡大。無料Wi-Fiを拡充し、8～10号車（グリーン車、Supreme Class）の窓には、10月に個室で導入した5G（第5世代移動通信）対応の透明ガラスアンテナを搭載する。

地震時の揺れを吸収する仕組みを採用

これに先立つ2025年3月、JR東日本は東北新幹線の次期車両「E10系」の開発に着手することを発表した。

現在運行するE2系とE5系の後継で、27年秋以降に車両を完成させて走行試験を重ね、30年度の営業運転開始を見込む。

同社は「究極の安全の追求」「お客さま志向」「サステナブルな社会の実現」を開発コンセプトに掲げ、「将来の新幹線のスタンダードとなる車両を目指す」としている。

地震時の揺れを吸収する左右動ダンパと、停止距離をE5系より約15％短縮する高減速度ブレーキを採用。将来の自動運転に向けた機能搭載の準備も進め、安全性や輸送の安定性、省エネルギー効果の向上を目指す。

JR東日本は現在、営業列車に搭載した装置で線路や電気設備、車両機器の状態を監視し、地上のセンサーやカメラで車両外観などを確認して、必要に応じた保守を行う「CBM（状態基準保全）」を推進している。E10系でも大容量データ通信に対応した情報基盤で各機器の状態監視を拡充する。

車内では全席に電源コンセントを設置するほか、ビジネス利用向けの「TRAIN DESK」を発展させた座席にはWi-Fiルーターを増設し、USB電源も備える。また、授乳室や大型荷物置き場を配置する。5号車には途中駅でも積み下ろしができる荷物輸送用ドアを設け、乗客との動線を分けることでスムーズな輸送を実現させるという。

最高時速400キロ営業を目指す中国

1964年に世界初の高速鉄道として開業した日本の新幹線は現在、総延長約3300キロの路線網へと成長している。高速列車はその後、世界中で急速に発展。国際鉄道連合（UIC）の統計などによれば、2024年末時点の営業距離は地球1.7周分の約6万8000キロまで延びた。

中国の高速鉄道は、03年に開業した約404キロの秦皇島―瀋陽旅客専用線を足掛かりに建設が本格化した。08年に北京―天津、11年には北京―上海が開業。その後は沿海部の主要都市を結ぶ「四縦四横」から、内陸部にも延びる「八縦八横」へと整備計画を拡大した。四半世紀足らずで、地球1.25周分に相当する5万キロ以上（今年1月の国家鉄路局報告）の高速鉄道網が形成された。

その中国が重視するのは、列車のスピードだ。07年に時速250キロ、翌08年には350キロへと急速に最高営業速度を引き上げ、試験では11年に487.3キロを記録した。その後は営業時速を300キロに一時抑制するも、17年に350キロ運転を復活。現在は次世代車両「CR450」によって、車輪式の高速鉄道では世界初となる最高時速400キロでの営業運転を目指している。

最高営業時速400キロを目指す中国の高速鉄道車両「CR450」の試作車＝2024年12月31日、北京（Jia Tianyong/China News Service/VCG via Reuters Connect）

「時速350キロの壁」

日本の次世代新幹線において、E10系の最高営業速度は現状維持の時速320キロとされる一方、S0系は10月の公表時には明らかにされなかった。JR東海は筆者の取材に対し、「最高営業速度および設計最高速度はN700Sと同じ（東海道新幹線区間が285キロ、山陽新幹線区間は300キロ）とする予定で、引き上げは現時点で検討していない」と回答。一方のJR東日本も「将来的な営業速度の引き上げは、現時点でお知らせできる内容はない」としており、両社とも当面のスピードアップには慎重な姿勢を見せている。

鉄道技術に詳しいJR関係者によれば、速度向上を追求すると「時速350キロの壁」に直面するという。

その最大の要因は、時速350キロ前後を境に、架線とパンタグラフ、車輪とレールへの物理的な負荷が急増することだ。さらにこの超高速域では、わずかに速度を上げただけで騒音エネルギーが跳ね上がるため、環境対策を含むインフラ整備に莫大なコストが伴う。そのため、仮に中国が時速400キロ運転を実現しても、事業としての採算を確保するのは極めて厳しい、との見方が強い。

次世代新幹線が目指すものとは

日本では、磁気浮上式のリニア中央新幹線（品川―名古屋間で工事中）が、最高時速500キロでの営業を予定している。超高速輸送の役割をリニアが担う以上、ルートが並行する東海道新幹線が莫大なコストをかけてまで「350キロの壁」に挑む合理性は乏しい。だとすると、次世代の新幹線は速度に代わる「新たな価値」として何を重要視していくのだろうか。

JR東海によると、安全性を確保するために重要なのは、衝突回避の原則に基づいた運行管理システムの導入だという。その上で「世界最高水準の安全性を引き続き高めていくことを前提に、利便性や快適性、環境性能の向上に努めていく」（同社）。

すなわち、次世代新幹線が目指すのは、技術革新を重ねた世界最高水準の安全性を核とした、安定性や利便性まで含めた総合力の向上だ。

S0系は前述した新たな早期地震検知システムなどで安全性を高め、走行計画を自動変更して遅れを縮小させるミリ波列車無線などで安定輸送を支える。JR東海によれば、ミリ波を使った同規模の移動体無線通信システムは世界に例がない、という。

一方、JR東日本は自然災害に対する安全強化対策として、新幹線車両に地震対策左右動ダンパを導入する。これは中越地震（2004年）と同レベルの激しい揺れが生じた際、脱線リスクを最大約5割減らすとされる装置だ。同地震では上越新幹線で営業列車の脱線事故（死傷者はゼロ）が発生したことから、この教訓が次世代の安全設計に直接生かされている。

危険をより早く察知し、短い距離で安全に止まり、脱線を防ぐ幾重もの備えこそ、日本の新幹線が世界で誇れる価値といえる。

スペインの高速鉄道で10月、列車同士の追突で69人が死亡した事故は記憶に新しい。同国では1月にも高速列車同士の事故で46人が死亡した。一方、日本の新幹線では1964年の開業以来、営業列車の衝突や脱線による乗客の死亡事故は起きていない。最高速度では測れないこの実績を次世代へ引き継ぐことこそ、新幹線が目指す「世界一」だろう。