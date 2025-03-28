1964年の東海道新幹線（東京―新大阪）開業から60年余り。この間に新幹線の路線は次々と開通し、今なおネットワークは拡大中だ。
新幹線路線（営業中）一覧
|路線名
|区間
|距離（営業キロ）
|最高時速（キロ）
|所要時間（最短）
|東海道新幹線
|東京―新大阪
|552.6
|285
|東京―名古屋 1時間33分
東京―新大阪 2時間21分
東京―博多 4時間46分
新大阪―博多 2時間21分
|山陽新幹線
|新大阪―博多
|644.0
|300
|東北新幹線
|東京―新青森
|713.7
|320
|東京―仙台 1時間30分
東京―新青森 2時間58分
|北海道新幹線
|新青森―新函館北斗
|148.8
|260
|東京―新函館北斗 3時間57分
新青森―新函館北斗 57分
|山形新幹線 （※）
|福島―新庄
|148.6
|130
|東京―山形 2時間22分
東京―新庄 3時間7分
|秋田新幹線 （※）
|盛岡―秋田
|127.3
|130
|東京―秋田 3時間37分
|上越新幹線
|東京―新潟
|333.9
|275
|東京―新潟 1時間29分
|北陸新幹線
|東京―敦賀
|575.6
|260
|
東京―金沢 2時間25分
|九州新幹線
|博多―鹿児島中央
|288.9
|260
|博多―鹿児島中央 1時間17分
新大阪―鹿児島中央 3時間41分
|西九州新幹線
|武雄温泉―長崎
|69.6
|260
|博多―長崎 1時間20分
（博多―武雄温泉は在来線特急を利用）
※山形新幹線と秋田新幹線は、在来線を新幹線と同じ線路幅（1435ミリ）に変更した「ミニ新幹線」
新幹線路線（建設中・予定）一覧
|路線名
|区間
|開業見込み
|所要時間（予定・試算）
|リニア中央新幹線
|品川―名古屋
|2034年以降
|品川―名古屋 40分
|名古屋―大阪
|2037年目標
|品川―大阪 1時間7分
|北海道新幹線
|新函館北斗―札幌
|2038年度以降
|東京―札幌 約5時間
|北陸新幹線
|敦賀―新大阪
|2046年
|金沢―新大阪 約1時間20分
（2014年10月1日公開、25年3月28日更新、バナー写真撮影：木村琢磨）