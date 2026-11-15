開業から120年以上にわたり、鎌倉・藤沢市民と観光客の足として活躍する江ノ電。社寺や民家のすき間を抜け、海と並走してアニメの聖地を横切り、古都のさまざまな風景を乗客に見せてくれる。

めくるめく車窓風景

神奈川南部のローカル線・江ノ島電鉄は1902（明治35）年の開業で、私鉄の電気鉄道としては現在日本で3番目に古い。江ノ電の愛称で親しまれ、鎌倉を出発地にして名所までの移動手段にする観光客が多い。藤沢駅から鎌倉駅までわずか10キロほどの単線に15駅があり、所用時間は約38分。概ね14分の間隔で運行している。

民家の軒をかすめたかと思えば、海に反射する太陽の光をいっぱいに浴びて、鎌倉市内唯一の国道である134号線と並走するなど、次々と変化する車窓風景を眺めているだけで、ワクワクしてくる。今回は鎌倉駅から出発して、小さな旅に出かけよう。

現役車両で一番人気のレトロな300形 写真＝原田寛

観光客の多い週末や祝日には、車内がギッシリと人で埋まることも珍しくない。とはいえ、和田塚駅、由比ヶ浜の次にある長谷駅まで5分ほど辛抱すると、スペースに余裕ができるだろう。大仏で有名な高徳院、10メートルを超える日本最大級の木像・十一面観音を安置する長谷寺を目指して、かなりの乗客が下車するからだ。

風情あふれる極楽寺駅

長谷駅を出発すると、すぐ御霊神社の鳥居の前を通過して、全線で唯一のトンネルに入る。江ノ電は藤沢－片瀬（現・江ノ島）駅間で開業し、3年目には極楽寺駅まで延伸したが、長谷駅まではさらに3年を要した。その理由は極楽寺駅の東の岩盤が硬く、トンネルの掘削が難工事だったためと伝えられている。

「極楽洞」と呼ばれる極楽寺駅側の抗門はレンガ造りで雰囲気があり、鎌倉市の「景観重要建築物等」に指定されている。駅近くの赤い橋の上では、極楽洞から顔を出す江ノ電を撮影する人をよく見かける。

極楽洞はレトロな雰囲気が約120年の歴史を感じさせる 写真＝原田寛

極楽寺駅は江ノ電で唯一「関東の駅百選」に選ばれている。「緑と静寂の中、古風な雰囲気で風情とやすらぎを感じさせる駅」というのが選定理由。絵になるたたずまいが魅力的なので、1976年のテレビドラマ『俺たちの朝』をはじめ、近年では映画『海街diary』やドラマ『最後から二番目の恋』などの舞台として知られ、ロケ地巡りの散策者も少なくない。

極楽寺駅を出発すると、右手に車両を留置するヤードが現れ、やがて山裾を巻くように大きく右にカーブして稲村ヶ崎駅に到着する。この駅で上下線がすれ違い、再び山沿いを走ると、やがて車窓の風景が一変して海が広がる。

ここから先の国道134号線との並走区間では、進行方向右側のべンチシートに座るのがおすすめ。正面の車窓越しに湘南のまばゆい海を目に焼き付けたい。

海辺に出る直前は右側の山を迂回するように走行する 写真＝原田寛

海辺の古都を満喫

電車は海風を切りながら、光輝く海岸線と134号線を横目に七里ヶ浜駅に到着。次の鎌倉高校前駅は、アニメ『ピンポン』や『SLAM DUNK』の聖地として人気を集め、鎌倉で最も外国人観光客が絶えないスポットになっている。また、ホームの柱が木製なのも何とも言えないレトロな趣がある。

鎌倉高校前駅の周辺にはアジアを中心に海外のアニメファンが詰めかける 写真＝原田寛

次の腰越駅はホームが短く、4両編成では鎌倉寄り1両の扉が開かないので、下車する予定の人は注意が必要。駅の近くに腰越漁港があり、一帯は「海辺の古都」を満喫できるエリア。途中下車してシラスやワカメを干している浜辺を散策したり、土産用に新鮮な海産物を買い求めたりと、港町ならではの雰囲気を味わうのも楽しい。

江ノ電のすぐ脇では漁師がタタミイワシを天日干しする風景も見られる 写真＝原田寛

車道を駆け抜け江ノ島駅へ

腰越駅を出発すると、次の江ノ島駅までの間は、自動車道の中央に線路が敷かれた併用軌道区間。1970年ごろまで都心を縦横に走る都電も併用軌道だったが、今や首都圏では荒川線と江ノ電だけで見られる貴重な風景になった。

鎌倉周辺で唯一の五重塔がある龍口寺（りゅうこうじ）を正面に見ながら、左に大きくカーブを曲がると、江ノ島駅に到着。この先、湘南海岸公園、鵠沼、柳小路、石上の4駅を通過すると終点の藤沢駅だ。

首都圏では珍しい併用軌道を走る江ノ電 写真＝原田寛

様々な車両が混在する江ノ電で一番人気なのは、現役最古参の300形。一方で今年20年ぶりに登場した新型車両の700形も注目を集めている。グリーンとクリームの江ノ電カラーは踏襲しつつ、窓の大型化やバリアフリー化など設備を進化させており、鎌倉・湘南の旅をより楽しく快適にしてくれそうだ。

登場して間もない700形は前後の窓が広く展望性に優れている 写真＝原田寛

写真・文＝原田寛