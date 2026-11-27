「政治とカネ」の問題が相次いで浮上する関芳弘文部科学相の問責決議案は４票の僅差で否決された。高市早苗首相は政権への大打撃をひとまず回避した形だが、関氏を巡っては与党からも厳しい声が上がり、火種はなおくすぶる。野党の勢いはしぼんでおらず、約２週間後の今国会の会期末に向け、消費税減税関連法案などを巡る与野党の攻防が激しさを増しそうだ。

「コメントは差し控える」。２７日夜、決議案否決について記者団に問われた首相は論評を避けた。

過半数の１２３票を巡る駆け引きは２７日の採決直前まで繰り広げられた。基礎票は与党１１９票に対して野党９党派１１８票。日本保守党と無所属が「キャスチングボート」を握る形となった。関係者によると、自民参院幹部は次の選挙での「自民党公認」をちらつかせるなど、「なりふり構わぬ多数派工作」を展開したという。

採決結果は賛成１２０票、反対１２４票。１～２票差との見方もあっただけに、思わぬ「大差」に自民関係者は「問責案反対に回った人たちはほぼ与党と言える。国民民主党などの協力がなくても、消費税法案を通せることが証明された」と指摘。「首相はガッツポーズだろう」と語った。

もっとも、高揚ムードが漂うのは自民内のごく一部だ。「そんな議員はいません」。立憲民主党の石橋通宏氏が２７日の参院本会議で「１人９万円の会費を集める議員は他にいるのか」と議場に問い掛けると、自民席からこんなヤジが飛んだ。

自民の古賀友一郎氏は関氏擁護の「反対討論」のため登壇したにもかかわらず、「資金集めに省庁の職員を利用した」と異例の討論を展開した。日本維新の会にも造反を示唆する議員が複数おり、党幹部は本会議直前まで説得に追われた。

野党がひるむ気配はない。立民の斎藤嘉隆国対委員長は問責案否決後、「参院として関氏を信任したわけではない。追及の手を緩めるつもりはない」と記者団に表明。「首相の任命責任が厳しく問われる」と述べ、予算委員会の集中審議を求め、首相への突き上げを強める方針を示した。

高市政権が今国会の最重要課題と位置付ける消費税法案の行方は依然不透明だ。問責案否決を受け、自民は週明けの３０日からの審議再開を要求。しかし、立民が応ぜず、再開は１２月２日にずれ込むことになった。参院特別委員会での対政府質疑時間は１２時間にしか届いておらず、政府が目指した来週中の成立は絶望的。野党が求める３０時間超を達成するには同１２日の会期末ぎりぎりまで審議を続けなければならない計算だ。

維新が最重視する衆院議員定数削減法案はさらに先行きが見えない。与党は１２月１日にも衆院を通過させたい考えだが、斎藤氏は「会期中に恐らく（審議に）入らない」と記者団に語った。

維新などから会期延長論が強まることも予想される中、野党は「政治とカネ」の問題を抱える他の閣僚にも照準を合わせる。自民重鎮は「問題は１月召集の通常国会まで延々と引きずるだろう」と指摘。公明党幹部は「関氏を更迭しておいた方が首相はよほど楽だっただろう」と語った。

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