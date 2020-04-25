天気が良いので、コンブ、イカ、ウニの匂いがただよう大森浜の砂をふんで、啄木小公園から函館山へむかってそぞろ歩いた。目に飛びこんできたのは、浜辺にたつ白亜の館。陽の光に輝いている。まるで、“エーゲ海の白い宝石”といわれるミコノス島の白いペンキを塗りたくった家のようだ。いきなり現れたギリシャにどっきり。

真っ白に輝く館は、ヘア＆メイク「ルルーディー Luluwdy」。店の名前は、ギリシャ語で“花”を意味するとか。白髪頭の“枯れ氏”でも散髪、いやカットしてもらえるだろうか。お洒落な店のなかを思い浮かべては、いつも入ろうか否か、迷っている。

ルルーディー 屋上

石川啄木は、大森浜の浜辺を散策して『一握の砂』を詠んだ。

東海の小島の磯の白砂に

われ泣きぬれて

蟹とたはむる

―我を愛する歌 潮かをる北の浜辺の

砂山のかの浜薔薇（はまなす）よ

今年も咲けるや

―忘れがたき人人

大森浜

浜辺の潮騒のなか、啄木のつぶやきが聞こえた—小さな蟹は足元を這いまわるが、あの砂山は消えてしまった。向うに見える白亜の館は何だ？ ここは、エーゲ海の浜辺か。はて、東海の小島の磯をどう歌うか……。思案のしどころだな……。

●道案内

啄木小公園 バス「啄木小公園前」から徒歩1分（地図へ）