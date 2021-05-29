日露戦争が終わった翌年、1906（明治39）年。おたがい見も知らぬ二人の青年が、ロシア沿海州・アムール川河口のブロンゲ岬でめぐりあった。その岬で、北洋サケマス漁業の夜明けをつげる号砲が鳴った。

根っからの漁師で、函館からサケを買いもとめに来た平塚常次郎。古着屋稼業に飽きたらず、雑貨商いの糸口をもとめ新潟から渡って来た堤清六。

「堤君、こんどの日露戦争でいちばんうれしかったのは、ポーツマス条約で北洋の漁業権が認められたことだよ。……漁師でなけりゃこのうれしさはわからねえ。長年、ロシアの海さ来て、血ば流したおれたちも、これからは、大手ば振って、カムチャッカの果てまでのし渡っていけるんだ！」（『北海の征服者―堤清六』川端克二著）

函館弁の平塚は、これからはカムチャッカの河口に溢れかえっているサケの世だよ、と熱弁をふるった。商売感覚がするどい堤もそのとおりだ、と応じた。

岬の二坪たらずのムシロ番屋で、三日三晩、ぶつぎりの生ザケを肴にウオッカを飲み干す。ふたりは意気投合、東にひろがる曙の空を見あげた。

翌年、堤が調達した帆船163トンの宝寿丸は、新潟を出航、函館で資材と漁夫を乗せて東カムチャッカのウスカムに着いた。

函館の画家・木村捷司がこのときの情景を描いている。「宝寿丸出航」。帆船を背に堤、平塚ほか13人の乗組員、まさに北洋漁業の先達だ。

この絵にひとり外国人の姿がある。ロシア官憲との交渉役に雇われた、ロシアのウラジオストクに生まれた俳優ユル・ブリンナーの父親とか。

カム河は、海からサケの大群がつぎつぎと押しよせ川面が盛りあがって、まさに銀鱗おどる、群来だ！ この光景を目の当たりに、俺たちの考えはまちがっていなかった、とふたりは生涯忘れることのない感激を味わったという。

だが、船に満載し持ちかえった紅ザケは買い叩かれた。そのころ、国内で好まれたのは白ザケか、型の大きい銀ザケだったのだ。

カムチャッカの良い漁場ほど売れない紅ザケがとれる。この窮地を救ったのは、欧米で人気が高い紅鮭缶詰の輸出であった。

この作戦は図に当たり、紅ザケ缶詰 あけぼの印（DAY BREAK BRAND）の誕生は、日魯漁業（現・マルハニチロ）、いや、日本の北洋漁業が躍進する礎となった。

●道案内

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