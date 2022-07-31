大正のころ、ひとりの俳人が陸蒸気（蒸気機関車）にのって大沼公園（現・北海道七飯町）にやって来た。晴れわたった空、のびやかな駒ヶ岳に心をうばわれ、湖面にうかぶ島々と紅葉に感嘆。

さらに、口にしただんごの美味しさにびっくり、句を詠んだ。

「花のみか紅葉にもこのダンゴ哉」。

明治から大正にかけて京都の俳壇で活躍した上田聴秋（別名・花本聴秋）がその人。

1905（明治38）年、大沼が道立公園（今は国定公園）となった。陸蒸気にのっておとずれる観光客向けに、大沼だんごは駅前で茶店をいとなむ初代・堀口亀吉があみだした。

この「沼の家」の元祖・大沼だんごは、120年ちかくも親しまれ、今は4代目堀口慎哉が昔ながらの製法を頑固に守っている。

折箱は2つに仕切られ、1つは大沼、もう1つは小沼を表している。この一口サイズのだんごは、沼にうかぶ小島に見立てられ、味は、あんとしょうゆ、ごまとしょうゆの二種。あんとしょうゆをようじにさし交互に口にすると、つるりとした滑らかな食感もあって、柿の種のごとく止まらなくなる。これぞ美味しい組み合わせ。

しかも、作り置きせずに出来立てだけを売り、賞味期限は当日かぎり。

堀口慎哉の30代の息子は、5代目となる。彼は東京・銀座の異業種で修業中、近々、大沼に戻ってくるという。創業以来、1世紀をこえようとも、時代が変わろうとも、味が変わらぬ大沼だんごの伝統を頑固一徹に守り育ててほしい。

スキーを滑り大沼牛のビフテキを味わって大沼に遊んだあとに、大沼公園駅そばの「沼の家」で、ここでしか売っていない大沼だんごを手に家路につく。これぞ大沼公園の「至福のフルコース」。

●道案内

沼の家 JR函館本線大沼公園駅下車 徒歩1分（地図へ）