日本は地震じしんが多おおい国くにとして知しられています。外国人がいこくじん向むけに「地震じしんが起おきたらどうするのか？」「突然起とつぜんおきる地震じしんからどうやって命いのちを守まもるのか？」をイラストを使つかいながら、ふりがな付きの日本語にほんごで紹介しょうかいします。

避難 ひなん の 心得 こころえ 地震 じしん 編 へん 地震 じしん が 起 お きたら

世界 せかい で 有名 ゆうめい な 地震 じしん 大国 たいこく 、 日本 にほん 。 皆 みな さん、 地震 じしん が 起 お きたら、どうやって 自分 じぶん の 身 み を 守 まも るか 知 し っていますか。



地震 じしん の 揺 ゆ れの 大 おお きさを 表 あわら す「 震度 しんど 」は、0から7まであります。

自宅 じたく で 大 おお きな 地震 じしん が 起 お きたら

大 おお きな 地震 じしん が 起 お きたら、まず 自分 じぶん の 身 み を 守 まも る 行動 こうどう をしましょう。

大 おお きな 家具 かぐ や 窓 まど ガラスなどから 離 はな れましょう。

テーブルの 下 した などに 隠 かく れるようにしましょう。

慌 あわ ててガスコンロの 火 ひ を 消 け しに 行 い く 必要 ひつよう はありません。

都市 とし ガスは 大 おお きな 揺 ゆ れで 自動的 じどうてき に 止 と まるようになっていますので、 地震 じしん の 揺 ゆ れがおさまってから 確認 かくにん しに 行 い くようにしましょう。

外 そと にいるとき、 大 おお きな 地震 じしん が 起 お きたら

ガラスの 破片 はへん などが 落 お ちてくる 危険性 きけんせい があるので、カバンなどで 頭 あたま を 守 まも り、なるべく 建物 たてもの から 離 はな れるようにしましょう。

高 たか いビルにいるとき、 大 おお きな 地震 じしん が 起 お きたら

高 たか いビルからすぐに 出 で ることは 大変危険 たいへんきけん です。 外 そと へ 避難 ひなん （※1）しようとせず、 頭 あたま を 保護 ほご し、 倒 たお れるもののない 場所 ばしょ で 揺 ゆ れがおさまるのを 待 ま ちましょう。 大 おお きなキャビネットやガラス 窓 まど などから 離 はな れましょう。



停電 ていでん により 閉 と じ 込 こ められる 場合 ばあい があるので、エレベーターを 使 つか ってはいけません。 安全 あんぜん のためと 理解 りかい して、パニックを 起 お こさないようにしましょう。

【※1】 避難 ひなん （emergency, evacuation, refuge）とは、 災難 さいがい を 避 さ けること。 災害 さいがい を 避 さ けて、（ 住 す んでいる 場所 ばしょ や 滞在 たいざい している 場所 ばしょ から） 安全 あんぜん な 場所 ばしょ へ 移動 いどう すること。

エレベーター、エスカレーターに 乗 の っているとき、 大 おお きな 地震 じしん が 起 お きたら

エレベーター 編 へん

エレベーター 内 ない にいるときは、 全 すべ ての 階 かい のボタンを 押 お し、 停止 ていし した 階 かい で 降 お りましょう。 万 まん が 一 いち 、エレベーター 内 ない に 閉 と じ 込 こ められてしまった 場合 ばあい は、 慌 あわ てずに「 非常用呼 ひじょうよ び 出 だ しボタン」や「インターホン」で 連絡 れんらく し、 救助 きゅうじょ を 待 ま ちましょう。

非常用呼 ひじょうようよ び 出 だ しボタンやインターホンもつながらない 場合 ばあい は、エレベーター 内 ない に 書 か かれてあるサービス 会社 かいしゃ か 消防署 しょうぼうしょ に 直接 ちょくせつ 電話 でんわ しましょう。

日本 にほん において 電話 でんわ で119 番 ばん を 押 お すと、 消防署 しょうぼうしょ につながります。

エスカレーター 編 へん

地震 じしん が 起 お きてエスカレーターの 急 きゅう ブレーキがかかると、 転倒 てんとう の 危険性 きけんせい があります。エスカレーターに 乗 の るときは 普段 ふだん から 必 かなら ず 手 て すりに 手 て をかけて 乗 の りましょう。



いずれにしても 地震 じしん が 起 お きたら、エレベーターと 同 おな じでエスカレーターも 使 つか わないでください。

地下街 ちかがい にいるとき、 大 おお きな 地震 じしん が 起 お きたら

まずウィンドウガラス、 看板 かんばん などから 早 はや く 離 はな れましょう。そして、 持 も っているバッグなどで 落下物 らっかぶつ から 頭 あたま を 守 まも りましょう。



壁伝 かべづた い（※2）に 移動 いどう して、 混 こ んでいない 非常口 ひじょうぐち から 出 で ましょう。

【※2】 壁伝 かべづた いとは、 壁 かべ などに 手 て をかけ、それに 沿 そ って 歩 ある くこと。

電車 でんしゃ に 乗 の っているとき、 大 おお きな 地震 じしん が 起 お きたら

カバンなどで 頭 あたま を 守 まも り、とても 危 あぶ ないので、 絶対 ぜったい に 電車 でんしゃ から 降 お りないでください。



座 す っている 場合 ばあい は、 荷物 にもつ をしっかり 持 も ち、 立 た っている 場合 ばあい は、つり 革 かわ や 手 て すりにしっかりとつかまってください。

スーパーやコンビニなどにいるとき、 大 おお きな 地震 じしん が 起 お きたら

まず 棚 たな から 離 はな れて、 落 お ちてくる 商品 しょうひん から 頭 あたま を 守 まも りましょう。1 番危険 ばんきけん なのは、スーパーやコンビニの 大 おお きなガラス 付近 ふきん ですので、 近 ちか くに 行 い かないようにしましょう。



すぐに 出口 でぐち へ 移動 いどう できなかったら、レジカウンターのテーブルの 下 した が 安全 あんぜん です。 地震 じしん の 揺 ゆ れがおさまってから、 避難 ひなん してください。

確認 かくにん テスト

（日本気象協会推進「トクする！防災」公式サイト転載）