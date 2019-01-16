日本は地震じしんが多おおい国くにとして知しられています。外国人がいこくじん向むけに「地震じしんが起おきたらどうするのか？」「突然起とつぜんおきる地震じしんからどうやって命いのちを守まもるのか？」をイラストを使つかいながら、ふりがな付きの日本語にほんごで紹介しょうかいします。
避難の心得 地震編 地震が起きたら
世界で有名な地震大国、日本。皆さん、地震が起きたら、どうやって自分の身を守るか知っていますか。
地震の揺れの大きさを表す「震度」は、0から7まであります。
自宅で大きな地震が起きたら
大きな地震が起きたら、まず自分の身を守る行動をしましょう。
大きな家具や窓ガラスなどから離れましょう。
テーブルの下などに隠れるようにしましょう。
慌ててガスコンロの火を消しに行く必要はありません。
都市ガスは大きな揺れで自動的に止まるようになっていますので、地震の揺れがおさまってから確認しに行くようにしましょう。
外にいるとき、大きな地震が起きたら
ガラスの破片などが落ちてくる危険性があるので、カバンなどで頭を守り、なるべく建物から離れるようにしましょう。
高いビルにいるとき、大きな地震が起きたら
高いビルからすぐに出ることは大変危険です。外へ避難（※1）しようとせず、頭を保護し、倒れるもののない場所で揺れがおさまるのを待ちましょう。大きなキャビネットやガラス窓などから離れましょう。
停電により閉じ込められる場合があるので、エレベーターを使ってはいけません。安全のためと理解して、パニックを起こさないようにしましょう。
【※1】避難（emergency, evacuation, refuge）とは、災難を避けること。災害を避けて、（住んでいる場所や滞在している場所から）安全な場所へ移動すること。
エレベーター、エスカレーターに乗っているとき、大きな地震が起きたら
エレベーター編
エレベーター内にいるときは、全ての階のボタンを押し、停止した階で降りましょう。万が一、エレベーター内に閉じ込められてしまった場合は、慌てずに「非常用呼び出しボタン」や「インターホン」で連絡し、救助を待ちましょう。
非常用呼び出しボタンやインターホンもつながらない場合は、エレベーター内に書かれてあるサービス会社か消防署に直接電話しましょう。
日本において電話で119番を押すと、消防署につながります。
エスカレーター編
地震が起きてエスカレーターの急ブレーキがかかると、転倒の危険性があります。エスカレーターに乗るときは普段から必ず手すりに手をかけて乗りましょう。
いずれにしても地震が起きたら、エレベーターと同じでエスカレーターも使わないでください。
地下街にいるとき、大きな地震が起きたら
まずウィンドウガラス、看板などから早く離れましょう。そして、持っているバッグなどで落下物から頭を守りましょう。
壁伝い（※2）に移動して、混んでいない非常口から出ましょう。
【※2】壁伝いとは、壁などに手をかけ、それに沿って歩くこと。
電車に乗っているとき、大きな地震が起きたら
カバンなどで頭を守り、とても危ないので、絶対に電車から降りないでください。
座っている場合は、荷物をしっかり持ち、立っている場合は、つり革や手すりにしっかりとつかまってください。
スーパーやコンビニなどにいるとき、大きな地震が起きたら
まず棚から離れて、落ちてくる商品から頭を守りましょう。1番危険なのは、スーパーやコンビニの大きなガラス付近ですので、近くに行かないようにしましょう。
すぐに出口へ移動できなかったら、レジカウンターのテーブルの下が安全です。地震の揺れがおさまってから、避難してください。