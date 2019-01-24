地震じしんが起おきて津波つなみが来きたらどうすればいいか、外国人がいこくじん向むけにイラストを使つかいながら、ふりがな付つきの日本語にほんごで紹介しょうかいします。

避難 ひなん の 心得 こころえ 津波編 つなみへん 津波 つなみ が 来 き たら

日本 にほん で 地震 じしん や 津波 つなみ は 大 おお きな 問題 もんだい です。 地震 じしん が 来 き た 時 とき 、「この 地震 じしん による 津波 つなみ の 心配 しんぱい はありません」というメッセージを 見 み たことはありませんか。



日本 にほん で 津波 つなみ が 来 き たら、「どうすればいいか」を 知 し っていますか。 分 わ かったら、より 安全 あんぜん に 日本 にほん の 生活 せいかつ を 楽 たの しむことができるでしょう。

いつ 津波 つなみ が 来 く るか

（1） 地震 じしん ＝ 津波 つなみ

大 おお きな 地震 じしん でも、 小 ちい さな 地震 じしん でも、 揺 ゆ れを 感 かん じたら、「 津波 つなみ が 来 く る」 可能性 かのうせい があることを 覚 おぼ えておきましょう。インターネットやテレビの 情報 じょうほう を 待 ま っていると、 逃 に げ 遅 おく れる 可能性 かのうせい があります。

（2） 津波注意報 つなみちゅういほう や 津波警報 つなみけいほう を 見聞 みき きしたら

離 はな れたところで 地震 じしん が 起 お きた 場合 ばあい 、 今 いま いる 場所 ばしょ が 揺 ゆ れていなくても、 津波 つなみ が 来 く ることがあります。できるだけ 早 はや く 安全 あんぜん な 場所 ばしょ に 逃 に げましょう。

（3） 津波 つなみ の 前 まえ に 海 うみ の 波 なみ が 引 ひ くとは 限 かぎ らない

津波 つなみ は 海 うみ の 波 なみ が 引 ひ くことなく 来 く る 場合 ばあい があります。 津波 つなみ が 来 く るか 確認 かくにん するために 海 うみ を 見 み に 行 い くことはやめましょう。

津波 つなみ の 情報 じょうほう の 違 ちが いは？

津波 つなみ の 情報 じょうほう は3つあります。

もしも 津波 つなみ が 来 き たらどうすればいい？

（1） 遠 とお くより 高 たか く！

津波 つなみ が 来 く ることが 分 わ かったら、「 遠 とお く」より「 高 たか い」 場所 ばしょ に 逃 に げましょう。 津波 つなみ が10mより 高 たか い 場合 ばあい 、 津波避難 つなみひなん ビル（※1）でも 危険 きけん なケースがあります。ここなら 安心 あんしん と 思 おも わず、より 高 たか い 場所 ばしょ を 目指 めざ して 避難 ひなん しましょう。 場所 ばしょ によっては、 予想 よそう よりも 高 たか い 津波 つなみ が 来 く るより 可能性 かのうせい があります。



※1： 津波避難 つなみひなん ビル： 津波 つなみ から 一時的 いちじてき に 避難 ひなん するための 建物 たてもの

（2） 車 くるま では 逃 に げない！

道 みち が 混 こ んでしまい、 走 はし って 逃 に げるよりとても 遅 おそ くなることがあります。 車 くるま ごと 津波 つなみ に 流 なが される 危険性 きけんせい もあります。

（3） 海 うみ だけではなく、 川 かわ からも 津波 つなみ が 来 く る！

海 うみ ではなくても、 川 かわ の 近 ちか くにいたら 注意 ちゅうい してください。 津波 つなみ は 川 かわ をさかのぼってくるので、とても 危 あぶ ないです。すぐに 安全 あんぜん な 場所 ばしょ に 逃 に げましょう。

（4） 一度避難 いちどひなん したら 戻 もど らない！

津波 つなみ は1 回 かい だけではありません。「 津波 つなみ が 来 こ なかった」「 津波 つなみ があまり 高 たか くかった」と 安心 あんしん してはいけません。 長 なが い 時間 じかん がたっても、 津波 つなみ がまた 来 く ることもよくあります。 津波警報 つなみけいほう ・ 津波注意報 つなみちゅういほう が 取 と り 消 け されるまで 絶対 ぜったい に 戻 もど らないでください。 津波 つなみ は 何度 なんど も 繰 く り 返 かえ し 来 き ます。 大 おお きい 波 なみ が 後 あと から 来 く ることがあります。

「 私 わたし の 家 いえ に 津波 つなみ は 来 き ません」「 自分 じぶん は 大丈夫 だいじょうぶ 」と 思 おも っている 人 ひと は、 被害 ひがい に 合 あ う 可能性 かのうせい が 高 たか いです。いつも 最悪 さいあく の 状況 じょうきょう を 考 かんが えて 行動 こうどう しましょう。 津波 つなみ が 来 き たら 何 なに をすればいいか 事前 じぜん に 分 わ かっておくと、 家族 かぞく や 友人 ゆうじん を 守 まも ることにつながります。

確認 かくにん テスト

（日本気象協会推進「トクする！防災」公式サイト転載）