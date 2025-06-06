春の梅や桜に続いて、梅雨時の鎌倉（神奈川県）はアジサイに彩られる。元祖「アジサイ寺」から意外な名所まで、古都写真家が息をのむ花景色を紹介する。

「アジサイ寺」の元祖は鎌倉にあり

鎌倉の寺社境内は、一年を通じてほぼ途切れなく季節の花が咲き継いでいく。中でも群を抜いて人気の花が、梅雨に見頃を迎えるアジサイである。

北鎌倉の明月院（めいげついん）はあまたある通称「アジサイ寺」の先駆け。今から50年以上前、境内を埋め尽くす絶景が評判になり、全国の寺社でアジサイの植栽が流行したのである。

手まり型のヒメアジサイで青一色の石段 写真＝原田寛

まずは、その元祖アジサイ寺を訪ねたい。この時期だけは雨でも境内が混雑するので、開門早々か閉門間際がお薦めだ。

およそ2500株のヒメアジサイが青色のグラデーションで咲き競い、至る所を涼しげに染める。その様は「明月院ブルー」とたたえられ、特に拝観受付から中門に続く古びた石段は、両脇をずらりと花が彩る人気スポットだ。

アジサイに目を奪われがちだが、本堂後庭園（うしろていえん）は見事なハナショウブ田が一面に広がる。こちらも雨が似合う花なので必見。また、本堂前の石庭（枯山水庭園）には紅色のサツキも咲いて、境内全体が花園の雰囲気に包まれる。

明月院踏切（鎌倉第三踏切）を渡ってすぐの浄智寺（じょうちじ）にも立ち寄ろう。名高い禅寺だが、アジサイ名所としては穴場なので、落ち着いた雰囲気でじっくりと鑑賞できる。

手前の池のほとりでは、ガクアジサイが出迎える。ここから山門（鐘楼門）に至る緩い石段はすり減っており、はかない花の美しさと、長い歴史を感じさせる情景がコントラストを織りなす。ちなみに、山門は鎌倉で唯一、2階部分に梵鐘（ぼんしょう）をつるす様式なので見逃さないように。

本堂にお参りした後、さらに境内奥へと進むと、岩崖にイワタバコが咲いている。近づいて見ると、紫色の小さな花びらが星形で愛らしい。

岩陰にひっそりと咲くイワタバコも探してみよう 写真＝原田寛

意外な穴場から明月院と双璧をなす定番まで

市街から金沢街道を東に進むと、鎌倉随一の美しい竹林で大人気の報国寺に至る。ここは知る人ぞ知るアジサイ名所でもあり、竹と苔（こけ）に覆われた庭の各所で咲く。石仏に彩りを添える姿は実に魅力的。竹林を眺めながら抹茶を楽しめる茶席もあり、日本情緒を満喫できる。

石仏の背後を青や紫に飾る 写真＝原田寛

江ノ電で足を延ばして、明月院と人気を二分する長谷寺へ。ヒメアジサイで統一する明月院に対して、長谷寺は40種類以上を混栽している。色とりどりでとても華やかな印象を受ける上、次々に満開を迎えて長期に楽しめるのも特長だ。

この寺もアジサイが咲き誇る石段に拝観者が密集する。整理券方式をとっているので、ネットの事前予約がお薦めだ。高台からは花越しに由比ヶ浜を眺めることができ、鎌倉が唯一無二の“海辺の古都”であると再認識するだろう。

写真・文＝原田寛

バナー写真：七変化を見せる長谷寺のアジサイ 写真＝原田寛