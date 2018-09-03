大人数での訪問は避けて、小人数で行動 チャージ料など店の料金を事前に確認する 店主や他の客を立て、長居はしない

東京都の調査では訪日観光客が最も訪れる都内の町は、銀座（49.7％）でも浅草（45.7％）でもなく、新宿・大久保地区（56％）である（東京都「平成29年度国別外国人旅行者行動特性調査」）。利用者数が1日平均350万人と世界一多い新宿駅を中心に、都庁がある西新宿の高層ビル群、老舗百貨店や家電量販店でのショッピング、新大久保のコリアンタウンなど魅力は多いが、「夜の観光地」としての同地区の人気も見逃せない。

ここ数年、目立って訪日観光客が増えている夜の盛り場が、新宿区歌舞伎町１丁目に位置する「新宿ゴールデン街」だ。国内外の人々を魅了する、少しあやしい雰囲気を持つ飲食店街をいかに楽しむか—。訪れる前に知っておきたい予備知識を紹介する。



ゴールデン街初心者には少し上りづらい 2階にある人気店「ナベサン」に通じる階段。ゴールデン街初心者には少し上りづらい

満喫するために心得ておくべき流儀

新宿ゴールデン街には通りごとに長屋状の建物が連なり、3坪（約10平方メートル）ほどの狭い店が300店近くも密集している。初めて足を踏み入れると、日本人でも敷居が高く感じ、店に入るのをためらうかもしれない。小さなドアから店内をのぞけば、店のスタッフや先客との距離がとても近いのだ。まずは楽しくお酒を飲むために、最低限踏まえておくと役立つルールがある。

1,大人数での来店は避ける

どの店も小さく、立ち飲みのお店もある。一人で飲みに来ている客も多いので、大人数だと店の空気を壊してしまうことにもなりかねない。団体客お断りの店もあるので、訪れるなら1人か2人、多くても3人程度までにとどめておいた方が無難だ。

2,店の料金を事前に確認する

ゴールデン街では多くの店に、ドリンク代とは別でお通し代やチャージ料（席代）がつく。店によって幅があり、500円から1000円が相場。最近は、外国人向けにチャージの有無を店先に明示する店が増えたが、メニューさえ用意していない店もある。事前に料金を確認しながら飲めば、無用なトラブルを避けることができるだろう。

3,店主や他の客を立てる

飲みの場は無礼講といえども、なるべくスマートに飲みたいもの。カウンター内に立つ店主は、いわば一国一城のあるじであり、敬意を払って接したい。また、身内同士だけでしゃべらず、他の客と話すのも醍醐味（だいごみ）の一つだ。そのときも、適度な距離間をもって接しないと、人によっては絡み酒と取られるおそれがある。

長居せず、いろいろな店をはしごしよう

それでは、実際にお店をのぞいてみよう。1970（昭和45）年ごろのゴールデン街は、多種多様な文化人が集い、朝まで酒を飲みながら議論を交わした場所だ。現在もその気風が残り、店主や常連客には、映画や文学、美術に精通する人が多く、自らアーティストやクリエーターとして活動する人もいる。

花園五番街にある「BAR miki」は、美術家として活躍する呉美樹さんが2016（平成28）年2月に開店した。こぎれいな店内には、美樹さん制作の木彫りの面や木材に絵を焼き付けるバーニングアートなどが展示されている。他のアーティストを招いた、写真展やライブイベントも頻繁に開催しているという。

「小さい店なのでお家だと思って、横に座ったお客さんとの会話を楽しんでください」（美樹さん）

チャージ料がなく、初心者でも訪れやすいのが「CAMBIARE（カンビアーレ）」。その場で焼いてくれるピッツァ マルゲリータも1枚500円とお手頃価格。ダリオ・アルジェントの名作ホラー映画『サスペリア』の世界を再現した内装を見に、海外からホラーマニアも数多く訪れるという。

その場で焼いてくれるピザは絶品

そして、新宿文化華やかなりし頃の面影を今に残す人気店「ナベサン」にも訪れたい。1973（昭和48）年開店。オーナーのナオさんいわく、「ゴールデン街はそれぞれのお店のルールを把握して楽しんで。どうせ飲むなら、歴史を知って飲んだら一層面白いですよ」。

狭い一帯に300軒近くの飲み屋がひしめくのだから、それぞれに特徴があり、居心地の良い店が必ずある。かといって、長居しすぎるのも野暮というもの。店が混んできたら、新しく来店した人に席を譲るのもゴールデン街流。はしご酒があたり前のこの町では、店主に「おすすめの店ありますか？」と聞けば、良い店をいくつか教えてくれる。ぜひ、一軒でも多くの店を楽しんでみてほしい。

酔客たちの楽し気な声は朝まで響き続ける

「BAR miki」

住所： 東京都新宿区歌舞伎町 1-1-6 花園五番街

東京都新宿区歌舞伎町 花園五番街 TEL： 03-3202-3735

「CAMBIARE」

住所： 東京都新宿区歌舞伎町 1-1-7 2F 花園三番街

東京都新宿区歌舞伎町 花園三番街 TEL： 03-3208-9461

「ナベサン」

住所： 東京都新宿区歌舞伎町 1-1-8 2F 花園一番街

東京都新宿区歌舞伎町 花園一番街 TEL： 03-3208-0627

取材・文＝山下 和樹

写真＝久保 貴弘

（バナー写真：訪日観光客の姿が目立つ新宿ゴールデン街）