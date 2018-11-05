京都市中京区の二条城において、重要文化財の唐門や特別名勝の二の丸庭園を最新デジタル技術によって飾り付ける「秋季特別ライトアップ FLOWERS BY NAKED 2018 －京都・⼆条城－」が開催されている。テーマは「花と伝統」で、プロジェクションマッピングや触れると舞い散る花びら映像、華道家元池坊とのコラボ作品など、五感で楽しめるイマーシブ（没入型）なアートが城内各所で体験できる。

二条城は1603年に徳川家康が築いた京都での居城。完成してすぐに将軍宣下を受けた家康が入城し、朝廷への挨拶を行った後に就任の祝賀会を開いている。1867年には、15代将軍・慶喜が朝廷に政権を返上した大政奉還の舞台となり、江戸幕府が始まりと終わりを迎えた場所となった。天守閣は焼失しているが、慶喜が諸藩の重臣に大政奉還を表明した国宝・二の丸御殿、特別名勝・二の丸庭園、重要文化財の唐門や狩野派の障壁画などが残存し、多くの観光客を魅了している。1994年には、「古都京都の文化財」の構成資産としてユネスコの世界文化遺産に登録された。

企画・演出などを担当した株式会社ネイキッド代表の村松亮太郎さんは、「僕たちは、この世界の命ある美しいもの全てを“花”と捉えています。コスモスなどの秋の花だけでなく、紅葉の落ち葉やススキなどもFLOWERSとして、世界遺産の二条城が持つ伝統や価値を最大限に生かして融合させました」と語る。紅葉する樹木が少ない二条城だけに、華やかなイベントが秋に開催されるのは観光客にとってはうれしいこと。開催時間は夕方5時半から10時で、期間は12月9日まで。

通路の紅葉も鮮やかにライトアップされている

「秋季特別ライトアップ FLOWERS BY NAKED 2018 －京都・⼆条城－」

期間： 2018 年 11 月 3 日～ 12 月 9 日

年 月 日～ 月 日 開催時間： 午後 5 時 30 分～ 10 時（最終入場は 9 時まで）

午後 時 分～ 時（最終入場は 時まで） 入場料金： 大人 1200 円、小学生 800 円

大人 円、小学生 円 公式ホームページ： https://flowers.naked.works/

●交通アクセス

二条城

京都駅から市営地下鉄烏丸線で「烏丸御池駅」まで約 6 分、市営地下鉄東西線で「二条城前駅」まで約 2 分、徒歩すぐ

分、市営地下鉄東西線で「二条城前駅」まで約 分、徒歩すぐ 京都市バス 9 ・ 50 ・ 101 号系統で「二条城前」まで 15 ～ 20 分、徒歩すぐ

取材・写真・動画＝藤井 和幸（96BOX）