世界文化遺産「日光の社寺」に登録される二社一寺の中で、最も観光客でにぎわうのが日光東照宮（栃木県日光市）。徳川初代将軍・家康をまつる神社である。荘厳な社殿はもちろん、近年はパワースポットとしても人気で、三猿や眠り猫など見どころが盛りだくさん。

神となった家康が、日光から関東を見守る

戦乱の世に終止符を打ち、265年におよぶ江戸時代の礎を築いた徳川家康（1543-1616）。晩年を過ごした駿府（静岡市）で没し、遺言に基づき久能山（現・久能山東照宮）に一度納められ、1年後の1617（元和3）年に日光山へと改葬された。その際に後水尾天皇から神号「東照大権現」が贈られ、関八州の鎮守となった。

家康の「日光山に小さな堂を」との遺言通り、2代・秀忠が建立した「東照社」は今ほど華美なものではなかったという。全国から名工を集め、豪華絢爛（けんらん）な社殿へと大造替（だいぞうたい）を命じたのは、家康を深く崇敬した3代・家光。1636（寛永13）年に改修が完了し、その9年後には朝廷から宮号を授与され「東照宮」へと改めた。

徳川将軍は秀忠以降、14代の家茂まで、芝増上寺と上野寛永寺に6人ずつ葬られたが、家光だけは「死後も祖父に仕える」と遺言し、東照宮の近くに霊廟（れいびょう）を建造させた。ちなみに15代・慶喜は、一橋家など徳川御三卿の墓所がある谷中霊園内の寛永寺墓地で永眠する。

家光の廟「大猷院（たいゆういん）」のある輪王寺（りんのうじ）、日光三山を神体とする二荒山（ふたらさん）神社と共に、東照宮は「日光の社寺」として1999年にユネスコの世界文化遺産に登録された。本殿や拝殿、東照宮の象徴ともいえる陽明門などは、「平成の大修理」によって創建当時の輝きをたたえている。

豪華絢爛な社殿の代表格・陽明門

日光東照宮の建造物は国宝8棟、重要文化財34棟と、見どころのオンパレード。境内入り口に立つ高さ9.2メートルの石鳥居（一の鳥居）、その傍らの五重塔も重要文化財で、拝観受付前から圧倒される。

表門をくぐり、神馬（しんめ）をつなぐ神厩舎（きゅうしゃ）や、祭典用の馬具や装束が収められている三神庫の前を通り抜けると、陽明門が姿を現す。故事や聖人などをモチーフとした彫刻が500以上も施される、きらびやかな国宝の門だ。上部では鬼瓦、口を大きく開いた龍や息（そく）、龍馬といった霊獣らが、邪悪なものを追い払っている。

壮麗さで名高い陽明門だが、わざと未完成にしていることでも知られている。門を支える12本の柱の中に、文様が上下逆さまのものが1本だけある。「完成は崩壊の始まり」とされることから、「この門は未完成」だと主張しているのだ。

本殿のある御本社や家康が眠る奥宮へ

東照宮の中心部となるのが、本殿と拝殿、それをつなぐ石の間からなる御本社（国宝）。例祭など祭典行事が執り行われる場所だ。御本社を守る唐門も国宝で、「舜帝朝見（しゅんていちょうけん）の儀」などを再現した精緻な彫刻を、貝殻からつくった白色顔料・胡粉（ごふん）で化粧している。

唐門から透塀（すきべい）沿いに右へ進むと祈祷殿があり、その前に設置してあるげた箱で靴を脱げば、拝殿へと上がって参拝できる。本殿は非公開だが、狩野探幽の唐獅子の絵や2500体近くの彫刻が飾られているという。

祭神・家康の墓所である奥宮までは、坂下門を抜けてから207段の石段を登っていく。巨木に囲まれた参道は、豪華な社殿の雰囲気とは違い、静謐（せいひつ）な空気が流れている。奥宮は奥社とも呼ばれ、拝殿と鋳抜（いぬき）門、宝塔で構成される。それらに加え、鳥居やこま犬なども重要文化財で、見どころが多い。

人気の三猿＆眠り猫、話題のパワースポット

5000体を超える東照宮の彫刻の中で、特に人気なのが「三猿」と「眠り猫」。猿は馬の守り神とされることから、人の一生を風刺した猿の彫刻が神厩舎に飾ってある。その1枚が「見ざる、言わざる、聞かざる」の三猿で、それぞれが目と口と耳をふさぐ。3つの行為を慎むことで、安全幸福な人生が送れると伝えている。

神厩舎の前にはスマホを掲げる人が集まっていた

眠り猫は坂下門前の回廊にある小さな彫刻で、名工・左甚五郎の作と伝わる。反対側の同じ位置にはスズメの彫刻があり、猫が居眠りしていれば両者は共存できるという意味で、天下太平の世を表しているそうだ。この猫は薄眼を開け、前足を踏ん張っているようにも見える。そのため、寝たふりをしながら、いつでも飛びかかれるようにして、家康を守っているとの解釈もある。

東照宮は近年、パワースポットとして、特に女性からの人気が高まっている。中でも最強のパワーが集まる場所が、陽明門への石段前に立つ唐銅鳥居（二の鳥居）だという。

陽明門は、中央真上に北極星（北辰）が輝く位置に立つため、「北辰（ほくしん）門」の異名も持つ。そこから真北に向かって、唐門や拝殿、本殿が並ぶが、これは北極星を神格化した妙見信仰に基づく設計だという。その直線の南端にあるのが唐銅鳥居のため、「北辰の道の起点」と呼ばれる。この門を額にして陽明門が望める位置に立つと、特に御利益があるといわれ、カメラを構える人が群がっていた。

当然、奥宮宝塔も強力なパワースポット。傍らにたたずむ御神木「叶杉（かのうすぎ）」は、願いごとをかなえてくれると人気で、行列ができることも。他には、東照宮から二荒山神社を結ぶ上神道も、パワーがみなぎっていると有名だ。

元々、日光は古くから信仰を集める霊場で、この地域全体がパワースポットといえる。二社一寺を参拝し、ゆっくりと散策すれば、心洗われることは間違いないだろう。

日光東照宮

住所：栃木県日光市山内2301

拝観時間：4月1日-10月31日＝午前9時～午後5時、11月1日-3月31日＝午前9時～午後4時（受け付けは閉門の30分前まで）

拝観料：大人・高校生＝1300円、小・中学生＝450円

定休日：なし

アクセス：JR「日光」駅・「東武日光」駅より、東武バス「中禅寺温泉・湯元温泉」行きで「神橋」下車、徒歩8分。「世界遺産巡りバス」で「表参道」下車、徒歩2分

取材・文・写真＝ニッポンドットコム編集部