日光二荒山（ふたらさん）神社は東照宮の西隣にあり、同時期創建の輪王寺と共にユネスコの世界文化遺産「日光の社寺」に登録される。1200年以上もの歴史を持ち、近年は招福や縁結びの御利益で人気を呼んでいる。

源頼朝や徳川家の崇敬を受けて栄える

男体山（なんたいさん、標高2486ｍ）を神体山とする日光二荒山神社（栃木県日光市山内）。二荒山は男体山の古称で、観世音菩薩（ぼさつ）の住む「補陀落山（ふだらくせん）」が語源とされ、「二荒」の音読み「にこう」から「日光」の地名が生まれたという。

日光山を開いたのは、奈良時代から平安前期にかけて活動した僧・勝道（しょうどう、735-817）。766（天平神護2）年に華厳の滝から流れる大谷川（だいやがわ）を渡り、日光山内に草庵（そうあん）を結び、紫雲立寺（後の四本龍寺）としたのが始まりと伝わる。翌年には、その傍らに二荒山をまつる祠（ほこら）を築いた。それが現在の別宮・本宮神社で、二荒山神社へとつながった。勝道は782（延暦元）年に二荒山登頂に成功。山上に奥宮、続いて中禅寺湖畔に中宮祠（ちゅうぐうし）を建立した。

山岳信仰の地、修験修行の霊場として信奉を集め、鎌倉時代には源頼朝の保護によって大いに栄えた。戦国時代、豊臣秀吉の小田原攻めの際に、後北条氏の味方をしたことで、領地を没収されるなど一時衰退したが、江戸時代に入ると状況は一変。徳川家康から家光までの3将軍が帰依した僧・天海が日光山の貫主となり、1617（元和3）年には家康をまつる日光東照宮が創建。東照宮の西隣に移転となった二荒山神社にも、豪華な社殿が造営される。以後も天海開山の徳川家菩提寺・上野寛永寺によって管理され、その威光もあって江戸時代を通じて繁栄が続いた。

「日光山」は神仏習合だった江戸時代まで、一帯の寺社群の総称だった。明治維新後の神仏分離令によって、二荒山神社と東照宮、輪王寺に分かれ、日光山は輪王寺の山号となっている。この2社1寺と周辺地域は、1998年に「日光山内」として国の史跡、翌年には「日光の社寺」としてユネスコの世界文化遺産に登録された。

重要文化財の社殿と、縁結びの御利益で人気

二荒山神社の境内は、日光三山（男体山、女峰山、太郎山）を中心に3400ヘクタールにも及び、神域には華厳の滝やいろは坂も含まれる。本社のある日光山内の入り口には、朱塗りの「神橋（しんきょう、別名：蛇橋）」が架かるが、これも二荒山神社が所有する。大谷川の急流に行く手を阻まれた際、勝道が祈りをささげると、2匹の蛇が現れて橋に変化したという。その伝説の地に架かるのが神橋で、世界遺産の登録資産にもなっている。

本社には拝殿や本殿、唐銅鳥居など、国の重要文化財に指定される建造物が10棟もある。拝殿に隠れている八棟造（やつむねづくり）の本殿は、西側の庭園「神苑（しんえん）」に入園すると眺めることができる。神苑内にも、末社の朋友（みとも）神社や日枝神社、大国殿や化燈籠（ばけとうろう）など見どころが多い。

二荒山神社の祭神は、父・大己貴命(おおなむちのみこと)、母・田心姫命(たごりひめのみこと)、子・味耜高彦根命(あじすきたかひこねのみこと)の三柱。大己貴命は、縁結びの神としても知られる大国主神（おおくにぬしのみこと）の別称のため、良縁や家庭円満をもたらすパワースポットとして人気が高い。境内には「縁結びの木」「縁結びの笹」「親子杉」「恋人杉」「良い縁 狛犬（こまいぬ）」など、縁起の良いスポットやお守りがあまたあるので、全てを巡るにはかなりの時間が必要だ。

別宮・滝尾神社や中宮祠にも足を延ばそう

ひそかに人気が高まっているのが、日光を訪れた弘法大師・空海（774-835）が創建したと伝わる別宮・滝尾（たきのお）神社。本社の北方向にあり、行きは上り坂のため、徒歩だと30分近くかかってしまう。それでも、元祖・縁結びの笹や子宝を授かる「子種石」、ご神木の「滝尾三本杉」を目指し、足を延ばす参拝者が増えているという。

山深い滝尾神社の境内は、江戸期以前の風情が残っており、日光がいにしえからの霊場だと実感させてくれる。本殿や楼門などの建造物も趣深く、こちらも世界遺産の登録資産となっている。

中禅寺湖や華厳の滝の観光と併せて、中宮祠にも立ち寄ってほしい。中宮祠は、世界遺産エリアから外れるが、本殿や拝殿、鳥居などは国の重要文化財。そして、二荒山神社最高のパワースポットといえる男体山山頂の奥宮へとつながる唯一の場所だ。男体山の開山期間は4月25日から11月11日まで。山頂までは約4時間かかるというので、しっかりと登山装備をして出掛けよう。

日光二荒山神社

住所： 本社＝栃木県日光市山内2307、中宮祠＝栃木県日光市中宮祠2484

本社＝栃木県日光市山内2307、中宮祠＝栃木県日光市中宮祠2484 拝観時間： 4月1日-10月31日＝午前8時～午後5時、11月1日-3月31日＝午前8時～午後4時（受け付けは閉門の30分前まで）

4月1日-10月31日＝午前8時～午後5時、11月1日-3月31日＝午前8時～午後4時（受け付けは閉門の30分前まで） 神苑入園料： 300円

300円 定休日：なし

取材・文・写真＝ニッポンドットコム編集部

バナー写真：二荒山神社・本社の風景