東京五輪・パラリンピックで世界トップクラスのアスリートが躍動した国立競技場（東京都新宿区）のスタジアムツアーが始まった。陸上トラックや展望デッキで記念撮影ができるほか、聖火リレーのトーチや表彰台など大会のレガシーが展示される。
アスリート体験を通じ、東京五輪のレガシー継承
東京五輪・パラリンピックのメイン会場だった国立競技場で4月１日、完全予約制のスタジアムツアーが開始した。4階の展望デッキからスタジアム全体を眺められるのに加え、フィールドに降りて陸上のトラックを走ったり、通常は立ち入れない選手のロッカールーム、インタビューエリアで記念撮影をしたりと、アスリート気分が味わえる。
聖火リレーのトーチや五輪・パラリンピックの表彰台、陸上競技に出場したオリンピアンが書き残したサインウォールなども展示。大会のレガシーにも触れられる見学ツアーとなっている。
新型コロナウイルス流行によって、東京大会は無観客で行われたこともあり、広報担当者は「これまで国立競技場を訪れたのは、イベントなどに参加したごく一部の人に限られていた。この機会に観客席だけでなく、スタジアムの内部も見学し、フィールドでのアスリート体験も楽しんでほしい」と語る。
ツアーは競技大会などの予定が入っていない日に開催し、インターネットで予約を受け付ける。入場は30分おきの1枠100人までで、1日1000人程度が参加可能。実施期間は2024年3月末までを予定している。
今後、修学旅行生など団体での参加も受け入れていく。コロナ禍が落ち着けば、訪日観光客の増加も見込めるため、広報担当者は「五輪を直接観戦できず、残念な思いをした人も多いと思う。木材をふんだんに使用した日本らしいスタジアムなので、来日の際にはぜひ立ち寄ってほしい」とアピールする。
国立競技場スタジアムツアー
- 公式ホームページ：https://kokuritu-tours.jp/
- 会場：国立競技場・外苑門側Eゲート 東京都新宿区霞ヶ丘町10-1
- 開催日：日時指定事前予約制 ※公式ホームページで確認
- 開催時間：午前10時～午後6時 ※日によってツアー開始・終了時間が違うため、公式ホームページで確認
- 参加費：大人1400円、高校生以下800円
■フォトギャラリー
取材・文・写真＝ニッポンドットコム編集部
バナー写真：パラリンピックで使用されたバリアフリータイプの表彰台