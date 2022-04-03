東京五輪・パラリンピックで世界トップクラスのアスリートが躍動した国立競技場（東京都新宿区）のスタジアムツアーが始まった。陸上トラックや展望デッキで記念撮影ができるほか、聖火リレーのトーチや表彰台など大会のレガシーが展示される。

アスリート体験を通じ、東京五輪のレガシー継承

東京五輪・パラリンピックのメイン会場だった国立競技場で4月１日、完全予約制のスタジアムツアーが開始した。4階の展望デッキからスタジアム全体を眺められるのに加え、フィールドに降りて陸上のトラックを走ったり、通常は立ち入れない選手のロッカールーム、インタビューエリアで記念撮影をしたりと、アスリート気分が味わえる。

聖火リレーのトーチや五輪・パラリンピックの表彰台、陸上競技に出場したオリンピアンが書き残したサインウォールなども展示。大会のレガシーにも触れられる見学ツアーとなっている。

スタンド席4階にある展望デッキからの眺め

新型コロナウイルス流行によって、東京大会は無観客で行われたこともあり、広報担当者は「これまで国立競技場を訪れたのは、イベントなどに参加したごく一部の人に限られていた。この機会に観客席だけでなく、スタジアムの内部も見学し、フィールドでのアスリート体験も楽しんでほしい」と語る。

ツアーは競技大会などの予定が入っていない日に開催し、インターネットで予約を受け付ける。入場は30分おきの1枠100人までで、1日1000人程度が参加可能。実施期間は2024年3月末までを予定している。

今後、修学旅行生など団体での参加も受け入れていく。コロナ禍が落ち着けば、訪日観光客の増加も見込めるため、広報担当者は「五輪を直接観戦できず、残念な思いをした人も多いと思う。木材をふんだんに使用した日本らしいスタジアムなので、来日の際にはぜひ立ち寄ってほしい」とアピールする。

国立競技場スタジアムツアー

公式ホームページ： https://kokuritu-tours.jp/

会場： 国立競技場・外苑門側Eゲート 東京都新宿区霞ヶ丘町10-1

国立競技場・外苑門側Eゲート 東京都新宿区霞ヶ丘町10-1 開催日： 日時指定事前予約制 ※公式ホームページで確認

日時指定事前予約制 ※公式ホームページで確認 開催時間 ：午前10時～午後6時 ※日によってツアー開始・終了時間が違うため、公式ホームページで確認

：午前10時～午後6時 ※日によってツアー開始・終了時間が違うため、公式ホームページで確認 参加費：大人1400円、高校生以下800円

■フォトギャラリー

スタジアムツアーの入場口となるEゲート側から見た国立競技場

選手のロッカールームに入れるのも貴重な経験だ

取材・文・写真＝ニッポンドットコム編集部

バナー写真：パラリンピックで使用されたバリアフリータイプの表彰台