人気商店街・月島もんじゃストリートの入り口に、「築地本願寺佃ビル」（東京都中央区月島）が9月1日にオープンした。東京でも指折りの名刹（めいさつ）の分院が、老人ホームやおしゃれなカフェと同居する一風変わった施設だ。その新しい試みと共に、築地本願寺と佃島の深い絆を紹介したい。

新たな仏教伝道の場を目指し、異色のコラボ

近年、境内を開放的にリニューアルし、カフェで提供する朝食に行列ができるなど、“開かれた寺”として知られる築地本願寺（東京都中央区）。

その佃島分院が入る「築地本願寺佃ビル」が、9月1日に完成した。１階には「築地本願寺カフェTsumugi はなれ 月島店」、２階に本堂、３階から上には介護付き有料老人ホーム「ドーミー月島駅前」が入る複合施設で、仏教伝道の場の新たなモデルケースとして注目される。

築地本願寺の東森尚人副宗務長は「少子化で人口が減少する日本で、葬儀とお墓だけに頼っていたら、寺が存続していくのは難しい。この佃島分院では不動産事業をしながら、テナントの老人ホームに入居する方の支えとなり、佃島と月島の地域貢献にも努めていきたい」と語る。

病院併設の老人ホームはよくあるが、寺が同居するのは珍しい。築地本願寺は、この分院の目的の一つに「生きている間の絆づくり」を掲げる。東森氏が言うように「葬式仏教」とやゆされることも多いが、本来の仏教はよく生きるための教えであり、心のよりどころ。僧侶が老人ホームを訪れ、入居者の話を聞いたり、家族の相談に乗ったりする予定だ。

それでもネガティブな印象を抱く人がいそうだが、すでに入居検討中の部屋は20以上あるという。運営する共立メンテナンスのスタッフは「老人ホームに入ってからも人生は長く、大切な時間」としつつ、「それに応えられるように設備を充実させている。築地本願寺さんと力を合わせることで、より心安らかに過ごしてもらえると思う」と異色のコラボに期待する。さらに1階のカフェについても、入居者の気分転換や、面会時のだんらんの場として活用できるという。

佃島なくして、築地なし

「築地本願寺カフェTsumugi」は「18品の朝ごはん」が大好評で毎朝長蛇の列ができるが、月島の「はなれ」の目玉は「18品のブッダボウル」。浄土真宗が最重要視する教え「第十八願（本願）」にちなんだもので、雑穀の上に「つきぢ松露（しょうろ）」の卵焼きなど、築地の名店の食材をたっぷりと盛り付けている。「親鸞聖人ごのみの塩豆大福」とドリンクのセットも人気を呼びそうだ。

同じ1階には、誰でも利用できる「赤ちゃんフラット」(授乳室)やバリアフリートイレを設置。佃島分院も地域住民に加え、目の前にある月島もんじゃストリートの観光客や、佃島で歴史散策をする人などが自由に参拝可能だ。

おしゃれな雰囲気の「築地本願寺カフェTsumugi はなれ 月島店」。佃島分院にはビル右側の階段から、自由に出入りできる

実は佃島と築地本願寺には、深いつながりがあるので紹介したい。京都・西本願寺を本山とする浄土真宗本願寺派は、1617（元和3）年に浅草横山町（現・中央区日本橋横山町、東日本橋）に江戸別院の「浅草御坊（江戸御坊）」を創建。明暦の大火（1657）で焼失すると、江戸の町の再構築を進める幕府は、同じ場所での再建を認めなかった。提案された候補地の中で一番広かったのが、海に浮かぶ砂州のような場所だったという。そこを埋め立てて「土地を築いた」ので「築地」の名が生まれる。その造成工事の中心を担ったのが、佃島の漁師たちだ。

当時の佃島の住人は、ほとんどが大坂摂津国・佃村の出身。徳川初代将軍・家康が、人口が急増する江戸の胃袋を満たすため、高い漁業技術を持つ佃村の人々を呼び寄せたのだ。そして、江戸湾での特別な漁業権や年貢の免除に加え、海上の砂州を与える。そこを埋め立てて住み始め、故郷の名を取って「佃島」とした。

大坂には1580（天正8）年まで浄土真宗の本山「石山本願寺」があり、佃村にも熱心な門徒が多かった。江戸別院が再建するとあって、「ぜひ佃島の近くに。土地の干拓は、われわれにお任せを」となったのは想像に難くない。むしろ、門徒の協力を頼りに、本願寺は条件が悪くとも、広い土地を選べたのだろう。

旧築地市場にも深いつながりが

佃島の人々は単なる漁師ではなく、商人でもあった。幕府に魚を納めた後、余剰分を売りさばくために日本橋に市場を開く。その日本橋魚河岸は明治以降も繁栄したが、1923（大正12）年9月1日の関東大震災で壊滅。再建候補地はいくつか挙がったが、佃島の有力者の意向もあって、築地本願寺の南西に移転した。

2018年の閉場まで、築地市場は「築地」の名を世界中に知らしめた。すしの流行と共に、新鮮な魚の代名詞として広く浸透。今でも残る築地場外市場は、国内外からの観光客でにぎわう。その中には築地本願寺に立ち寄り、手を合わせる人も少なくないなど、旧築地市場は寺の運営に寄与し続けている。

関東大震災では築地本願寺も全壊し、その後再建されたのが現在の古代インド風の壮麗な本堂。築地本願寺佃ビル落成の日、築地の本堂では「関東大震災100回忌法要」が執り行われた。佃島の漁師の尽力なくして、今の築地本願寺は存在しえなかった。今度は、地域貢献で恩返しする番なのだろう。東森氏は「地域のランドマークになれば」と期待を寄せていた。

取材・文・写真=ニッポンドットコム編集部