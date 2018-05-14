関東1都4県在住者へのアンケート結果によると、住みたい街1位は「横浜」で、以下「恵比寿」、「吉祥寺」、「品川」、「池袋」と東京勢が続いた。横浜の躍進に加え、大宮と浦和のトップ10入りが目に付く。「吉祥寺ブランドに陰り」（毎日新聞）という声も上がった。
首位に「横浜」、「吉祥寺」は3位に後退―「住みたい街ランキング2018（関東版）」
関東１都４県に住む人を対象としたアンケート調査「みんなが選んだ住みたい街ランキング2018 関東版」によると、住みたい街1位は「横浜」で、以下「恵比寿」、「吉祥寺」、「品川」、「池袋」と東京勢が続く。今年は横浜の躍進に加え、埼玉県の大宮と浦和がトップ10入りしたのが目に付く。また、「吉祥寺」がほぼ例年維持してきた首位を明け渡し3位に後退したことで、「吉祥寺ブランドに陰り」（毎日新聞）という声も上がった。
同調査は株式会社リクルート住まいカンパニー（本社：東京都港区）が2010年から東京、神奈川、埼玉、千葉、茨城の一都三県在住の20～40代を対象として実施してきたWEBアンケート。有効回答数は7000人。得票ポイントを集計して順位付けしており、吉祥寺はこれまで一度2位になったが、ほかはすべて首位だった。今回は調査方法の変更があったが、順位は落としながら得票ポイントは大きく伸ばしていた。しかし、「横浜」と「恵比寿」がこれを上回るペースで人気を集めた。
ベスト20の表（3つの限定選択）
|順位（2018年の網掛けは前年よりダウン）
|駅名
|得点
|2018
|2017
|2016
|（カッコ内は代表的沿線名）
|2018
|2017
|2016
|1位
|3位
|3位
|横浜（JR京浜東北線）
|995
|460
|452
|2位
|2位
|1位
|恵比寿（JR山手線）
|822
|511
|600
|3位
|1位
|2位
|吉祥寺（JR中央線）
|774
|586
|520
|4位
|5位
|13位
|品川（JR山手線）
|552
|346
|279
|5位
|7位
|7位
|池袋（JR山手線）
|544
|319
|350
|6位
|6位
|4位
|武蔵小杉（東急東横線）
|542
|321
|411
|7位
|12位
|8位
|新宿（JR山手線）
|527
|253
|314
|8位
|4位
|6位
|目黒（JR山手線）
|520
|366
|364
|9位
|15位
|21位
|大宮（JR京浜東北線）
|511
|220
|150
|10位
|19位
|32位
|浦和（JR京浜東北線）
|430
|177
|122
|11位
|10位
|12位
|渋谷（JR山手線）
|402
|274
|281
|8位
|11位
|中目黒（東急東横線）
|402
|312
|283
|13位
|11位
|4位
|自由が丘（東急東横線）
|366
|266
|411
|14位
|14位
|14位
|鎌倉（JR横須賀線）
|356
|224
|238
|15位
|18位
|15位
|中野（JR中央線）
|350
|178
|206
|16位
|9位
|9位
|東京（JR山手線）
|336
|299
|304
|13位
|10位
|二子玉川（東急田園都市線）
|336
|238
|298
|18位
|69位
|43位
|船橋（JR総武線）
|309
|79
|99
|19位
|21位
|20位
|赤羽（JR京浜東北線）
|308
|150
|162
|20位
|30位
|47位
|川崎（JR京浜東北線）
|284
|120
|96
株式会社リクルート住まいカンパニーのプレスリリースから編集部作成
年代別にみると、総合部門のベスト3の顔ぶれがほぼ変わらないが、20代で「品川」「池袋」「武蔵小杉」「渋谷」、30代で「目黒」「新宿」、40代で「吉祥寺」「池袋」「大宮」「鎌倉」がそれぞれ人気が高いという特徴がみられる。
居住地別トップをみると、東京都民が選ぶ住みたい街は「吉祥寺」、神奈川県民は「横浜」、埼玉県民は「大宮」、千葉県民は「船橋」などとそれぞれ居住している地元を選んでいる。バナー写真：1位に選ばれた横浜（PIXTA=ピクスタ）