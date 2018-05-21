外国人留学生の進路状況調査によると、日本の大学、大学院、専修学校等を卒業・修了した外国人留学生はほぼ4分の3が就職、進学などで日本国内にとどまる。残り23.5%が出身国・地域、2.0％がその他地域へ出国。ただ博士課程修了者はほぼ半数が出身国に戻る。
日本学生支援機構（JASSO）が2月に公表した「外国人留学生進路状況・学位授与状況調査結果」によると、平成28年度（2016年4月～17年3月）中に大学、大学院、専修学校等を卒業・修了した外国人留学生（日本語教育機関を除く）はほぼ4分の3が就職、進学などの理由で日本国内にとどまった。残り23.5%が出身国・地域、2.0％がその他地域にそれぞれ出国している。
このうち高等教育機関の状況をみると、短大・高専は卒業後の日本への残留率が80%を超えるが大学・大学院(修士課程)はそれぞれ7割以下など、卒業・修了後の進路は留学先の機関によってさまざま。特に博士課程修了者はほぼ半数が出身国・地域に帰り日本に残る者は5割を下回っており、他の教育段階との違いが目につく。
外国人留学生の在学段階別の進路状況（日本国内のみ）
|学種
|就職
|進学
|その他※
|計
|博士課程
|19.4
|1.8
|24.3
|45.5
|修士課程
|34.2
|16.6
|11.3
|62.2
|専門職
学位課程
|34.4
|6.0
|11.8
|52.3
|大学（学部）
|41.8
|17.2
|9.2
|68.2
|短期大学
|49.2
|25.2
|7.3
|81.7
|高等専門学校
|10.2
|77.1
|1.2
|88.6
|専修学校
（専門課程）
|28.0
|43.8
|15.3
|87.1
|準備教育課程
|5.0%
|81.9
|1.0
|87.8
|計（ 上段は人数、下段は構成比）
|14,493
|14,268
|5,918
|34,679
|31.1
|30.6
|12.7
|74.5
単位%（網かけ欄は人数）、※「その他」は進学・就職の準備など
「外国人留学生進路状況・学位授与状況調査結果」から編集部作成
6割は日本での就職希望
一方、別のJASSO調査（「私費外国人留学生生活実態調査」、2016年9月公表）によると、日本での就職を希望する留学生は全体の6割強に上り、本国での就職希望は2割にとどまる。
卒業後の進路希望
|日本において
|出身国において
|日本・出身国以外において
|進学
|就職
|起業
|進学
|就職・起業
|進学
|就職・起業
|2016年
|50.4
|63.6
|10.8
|5.3
|20.0
|5.9
|5.8
|2014年
|45.2
|65.0
|8.7
|3.4
|26.4
|5.7
|4.0
|2012年
|49.6
|52.2
|－
|4.2
|27.8
|8.5
|7.2
注：複数回答のため各年の合計は100%を超える。
「私費外国人留学生生活実態調査」から編集部作成
他方、大学等への進学を目的とする日本語学校などへの留学生は約8割が日本国内での進学を実現している。残りは何らかの理由で出身国へ帰国（11.5%）するか、日本で就職（5.5％）している。バナー写真：東京大学で記念撮影する留学志望者ら（編集部）