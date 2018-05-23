アンケート調査「みんなが選んだ住みたい街（駅）ランキング2018 関西版」によると、住みたい街（駅）1位は「西宮北口」で、以下「梅田」、「神戸三宮」などトップ10上位の常連が並んだ。
「西宮北口」と「梅田」1，2位守る―「住みたい街（駅）ランキング2018（関西版）」関西2府４県に住む人を対象としたアンケート調査「みんなが選んだ住みたい街（駅）ランキング2018 関西版」によると、住みたい街（駅）1位「西宮北口」と2位「梅田」は6年連続で、以下「神戸三宮」、「なんば」、「千里中央」とトップ10上位の常連が並んだ。
昨年7位にダウンした「神戸三宮」が3位に復帰し、10位に「草津」（昨年18位）が割り込んだほかは上位はおおむね安定した結果となった。
鉄道沿線別にみると、阪急神戸線は第1位の「西宮北口」を含む4駅、地下鉄御堂筋線は2位の「梅田」と日本一の高層ビルあべのハルカスが最寄りの「天王寺」を含む5駅がそれぞれトップ10入り。20位まで広げると、阪急系と地下鉄以外ではJRが「草津」を含む5駅ランクインしている。
同調査は株式会社リクルート住まいカンパニー（本社：東京都港区）が2010年から大阪、京都の2府と兵庫、奈良、滋賀、和歌山の４県在住の20～40代を対象として実施してきたWEBアンケート。有効回答数は4600人。
ベスト20の表（3つの限定選択）
※左右に横スクロールできます。
|順位（2018年の網掛けは前年よりダウン）
|駅名
|2018
|2017
|2016
|（カッコ内は代表的路線名）
|1位
|1位
|1位
|西宮北口（阪急神戸線）
|2位
|2位
|2位
|梅田（地下鉄御堂筋線）
|3位
|7位
|3位
|神戸三宮（阪急神戸線）
|4位
|3位
|7位
|なんば（地下鉄御堂筋線）
|5位
|4位
|5位
|千里中央（北大阪急行）
|6位
|4位
|5位
|夙川（阪急神戸線）
|7位
|9位
|10位
|天王寺（地下鉄御堂筋線）
|8位
|6位
|4位
|岡本（阪急神戸線）
|9位
|8位
|9位
|江坂（地下鉄御堂筋線）
|10位
|18位
|19位
|草津（JR東海道本線）
|11位
|14位
|17位
|京都（JR東海道本線）
|12位
|11位
|8位
|宝塚（阪急宝塚線）
|13位
|17位
|14位
|神戸（JR山陽本線）
|14位
|10位
|11位
|御影（阪急神戸線）
|15位
|38位
|24位
|大阪（JR大阪環状線）
|16位
|23位
|35位
|桂（阪急京都線）
|17位
|12位
|15位
|芦屋川（阪急神戸線）
|18位
|(51位以下)
|27位
|河原町（阪急京都線）
|19位
|16位
|23位
|茨木市（阪急京都線）
|20位
|32位
|20位
|西宮（JR東海道本線）
株式会社リクルート住まいカンパニーのプレスリリースから編集部作成年代別にみると、すべての年代で1位は「西宮北口」、2位は「梅田」。3位以下では20代と30代に共通して人気なのは「なんば」と「京都」。40代では「岡本」「夙川」「宝塚」等が人気だった。
居住地別の人気トップは以下の通り、関東と同様にそれぞれ居住している地元を選んでいる。
居住地別最も住みたい街
|居住地
|住みたい街トップ
|大阪府
|梅田
|京都府
|桂
|兵庫県
|西宮北口
|奈良県
|大和八木
|滋賀県
|草津
|和歌山県
|和歌山