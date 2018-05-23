アンケート調査「みんなが選んだ住みたい街（駅）ランキング2018 関西版」によると、住みたい街（駅）1位は「西宮北口」で、以下「梅田」、「神戸三宮」などトップ10上位の常連が並んだ。

「西宮北口」と「梅田」1，2位守る―「住みたい街（駅）ランキング2018（関西版）」

ベスト20の表（3つの限定選択）

※左右に横スクロールできます。

順位（2018年の網掛けは前年よりダウン） 駅名 2018 2017 2016 （カッコ内は代表的路線名） 1位 1位 1位 西宮北口（阪急神戸線） 2位 2位 2位 梅田（地下鉄御堂筋線） 3位 7位 3位 神戸三宮（阪急神戸線） 4位 3位 7位 なんば（地下鉄御堂筋線） 5位 4位 5位 千里中央（北大阪急行） 6位 4位 5位 夙川（阪急神戸線） 7位 9位 10位 天王寺（地下鉄御堂筋線） 8位 6位 4位 岡本（阪急神戸線） 9位 8位 9位 江坂（地下鉄御堂筋線） 10位 18位 19位 草津（JR東海道本線） 11位 14位 17位 京都（JR東海道本線） 12位 11位 8位 宝塚（阪急宝塚線） 13位 17位 14位 神戸（JR山陽本線） 14位 10位 11位 御影（阪急神戸線） 15位 38位 24位 大阪（JR大阪環状線） 16位 23位 35位 桂（阪急京都線） 17位 12位 15位 芦屋川（阪急神戸線） 18位 (51位以下) 27位 河原町（阪急京都線） 19位 16位 23位 茨木市（阪急京都線） 20位 32位 20位 西宮（JR東海道本線） 株式会社リクルート住まいカンパニーのプレスリリースから編集部作成 年代別にみると、すべての年代で1位は「西宮北口」、2位は「梅田」。3位以下では20代と30代に共通して人気なのは「なんば」と「京都」。40代では「岡本」「夙川」「宝塚」等が人気だった。

居住地別の人気トップは以下の通り、関東と同様にそれぞれ居住している地元を選んでいる。 居住地別最も住みたい街 居住地 住みたい街トップ 大阪府 梅田 京都府 桂 兵庫県 西宮北口 奈良県 大和八木 滋賀県 草津 和歌山県 和歌山 バナー画像：総合トップの西宮北口（PIXTA） 年代別にみると、すべての年代で1位は「西宮北口」、2位は「梅田」。3位以下では20代と30代に共通して人気なのは「なんば」と「京都」。40代では「岡本」「夙川」「宝塚」等が人気だった。居住地別の人気トップは以下の通り、関東と同様にそれぞれ居住している地元を選んでいる。バナー画像：総合トップの西宮北口（PIXTA）

関西2府４県に住む人を対象としたアンケート調査「みんなが選んだ住みたい街（駅）ランキング2018 関西版」によると、住みたい街（駅）1位「西宮北口」と2位「梅田」は6年連続で、以下「神戸三宮」、「なんば」、「千里中央」とトップ10上位の常連が並んだ。昨年7位にダウンした「神戸三宮」が3位に復帰し、10位に「草津」（昨年18位）が割り込んだほかは上位はおおむね安定した結果となった。鉄道沿線別にみると、阪急神戸線は第1位の「西宮北口」を含む4駅、地下鉄御堂筋線は2位の「梅田」と日本一の高層ビルあべのハルカスが最寄りの「天王寺」を含む5駅がそれぞれトップ10入り。20位まで広げると、阪急系と地下鉄以外ではJRが「草津」を含む5駅ランクインしている。同調査は株式会社リクルート住まいカンパニー（本社：東京都港区）が2010年から大阪、京都の2府と兵庫、奈良、滋賀、和歌山の４県在住の20～40代を対象として実施してきたWEBアンケート。有効回答数は4600人。