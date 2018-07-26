2017年の日本人の平均寿命が男女ともに過去最高を更新した。17年に生まれた人が90歳まで生きる確率は男性25.8%、女性50.2%となっている。
厚生労働省がまとめた2017年簡易生命表によると、日本人の平均寿命は男性81.09歳、女性87.26歳でいずれも過去最高を更新した。統計を取り始めた終戦直後の1947年の時点では、男性50.06歳、女性は53.96歳だったが、公衆衛生の向上や医療技術の革新に加え、健康意識の高まりもあり寿命は右肩上がりで伸びている。過去最高の更新は、男性が6年連続、女性は5年連続だった。
主な国・地域別の平均寿命
|男性
|女性
|1
|香港
|81.7
|香港
|87.66
|2
|スイス
|81.5*
|日本
|87.26
|3
|日本
|81.09
|スペイン
|85.84*
|4
|ノルウェー
|80.91
|韓国
|85.4*
|5
|スウェーデン
|80.72
|フランス
|85.3
|スイス
|85.3*
厚生労働省の公表資料を基に編集部作成 *は2016年データ
2017年に生まれて、65歳まで生存する人の割合は男性が89.4%、女性は94.5%。90歳まで生存する人は男性25.8%、女性50.2%。中国の唐代の詩人・杜甫が詠んだ「人生七十古来稀なり」の一節から、70歳を「古希」として祝う習わしがあるが、だんだん「希」ではなくなってきている。
厚労省が別途、算出している「健康上の問題がなく、日常生活が制限されることなく送れる期間」を示す健康寿命は、女性は74.79歳、男性は72.14歳だった。高齢化が国の財政に大きな負担となる中で、平均寿命と健康寿命の開きをいかに埋めるかが今後の課題となる。