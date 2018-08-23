英誌の調査部門が発表した恒例の「世界の最も住みやすい都市」ランキングで、日本から大阪（3位）と東京（7位）がトップ10入りした。ウィーンは欧州の都市として調査スタート以来初めて首位に選ばれた。
英誌エコノミストの調査部門「エコノミスト・インテリジェンス・ユニット（EIU）」が2018年8月発表した恒例の「世界の最も住みやすい都市」ランキングで、日本からは大阪が3位、東京が7位にランクインした。首位に輝いたのはオーストリアの首都ウィーンだったが、これは欧州の都市として2004年の調査スタート以来初めて。昨年まで7年連続で王座を保ってきたメルボルンは2位に順位を下げた。
ＥＩＵのランキングは、毎年世界140都市について、政治・経済の安定度、医療、交通インフラ、教育、文化・環境の5項目によって総合評価している。最高は100点。
獲得ポイントをみると、首位ウィーンは「ほぼ理想的」（EIU）とされる99.1点。2位メルボルン98.4点、大阪97.7点と続く。4位以降はそれぞれ0.1点の僅差で7位東京は97.2点でトロントと同点だった。
2018年版 世界で最も住みやすい都市ベスト10
|順位
|都市名
|国名
|得点
|1位
|ウィーン
|（オーストリア）
|99.1
|2位
|メルボルン
|（オーストラリア）
|98.4
|3位
|大阪
|（日本）
|97.7
|4位
|カルガリー
|（カナダ）
|97.5
|5位
|シドニー
|（オーストラリア）
|97.4
|6位
|バンクーバー
|（カナダ）
|97.3
|7位
|東京
|（日本）
|97.2
|7位
|トロント
|（カナダ）
|97.2
|9位
|コペンハーゲン
|（デンマーク）
|96.8
|10位
|アデレード
|（オーストラリア）
|96.6
EIUの発表から編集部作成
トップ10を国・地域別にみると、オーストラリアとカナダが3都市ずつ、日本と欧州の2都市はそれに次ぐ。EIUは特にオーストリアと日本について、殺人事件発生件数の少なさを高評価の一因として挙げている。
EIUは、「上位に入るのは富裕国の中規模都市が多い」と分析。パリ（19位）、ロンドン（48位）、ニューヨーク（57位）といった国際的なビジネスセンターが振るわなかった原因として、「犯罪率の高さと交通渋滞などインフラ問題」を挙げている。バナー写真：大阪市中心部（梅田、淀屋橋方面）。左手前は海遊館＝2016年12月26日、大阪市住之江区の大阪府咲洲庁舎より撮影 (時事通信フォト）