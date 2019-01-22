厚生労働省の全国がん登録制度による集計で、2016年にがんと診断された人は約100万人だった。

2016年に新たに「がん」と診断された患者は全国で99万5132人となった。がん医療の質の向上と予防の推進のため、すべての病院にがん患者データの届け出を義務付けた「全国がん登録」制度に基づいて、初めて集計した。

がんと診断された患者のうち、男性が56万6575人、女性が42万8499人だった。部位別では、男性は胃、前立腺、大腸、肺が群を抜いて多く、女性では乳房が全体の2割を超えていた。男女計では大腸が最も多い。食の欧米化が影響していると考えられている。

部位別のがんと診断された患者数（2016年）

男性 女性 男女計 1 胃 92,691 乳房 94,848 大腸 158,127 2 前立腺 89,717 大腸 68,476 胃 134,650 3 大腸 89,641 胃 41,595 肺 125,454 4 肺 83,790 肺 41,634 乳房 95,525 5 肝 28,480 子宮 28,076 前立腺 89,717

「全国がん登録の概要」（厚生労働省）を基に編集部作成

人口10万人あたりの患者数は全国で402人だが、都道府県別に見ると、最多の長崎県と最少の沖縄県では約100人の差がある。部位別の患者数で見ると、胃がんは東北地方や日本海側に多く、肝がんは西日本に多いなどの傾向があり、食生活や生活習慣などとの関係を今後、分析していく方針だ。

都道府県別のがんり患率の上位と下位

1 長崎 454.9 2 秋田 446.3 3 香川 436.7 4 北海道 428.2 5 鹿児島 426.4 43 静岡 378.5 44 群馬 370.4 45 長野 367.6 46 愛知 367.5 47 沖縄 356.3

数字は人口10万人あたりの患者数

「全国がん登録の概要」（厚生労働省）を基に編集部作成

年齢別では、65歳以上が全体の73.7%を占める。特に、男性は65歳以降急激に増えるのが特徴的だ。女性も60歳代から70歳代にかけて患者数が増えるものの、男性に比べると増え方はなだらかだ。

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