厚生労働省の全国がん登録制度による集計で、2016年にがんと診断された人は約100万人だった。
2016年に新たに「がん」と診断された患者は全国で99万5132人となった。がん医療の質の向上と予防の推進のため、すべての病院にがん患者データの届け出を義務付けた「全国がん登録」制度に基づいて、初めて集計した。
がんと診断された患者のうち、男性が56万6575人、女性が42万8499人だった。部位別では、男性は胃、前立腺、大腸、肺が群を抜いて多く、女性では乳房が全体の2割を超えていた。男女計では大腸が最も多い。食の欧米化が影響していると考えられている。
部位別のがんと診断された患者数（2016年）
|男性
|女性
|男女計
|1
|胃 92,691
|乳房 94,848
|大腸 158,127
|2
|前立腺 89,717
|大腸 68,476
|胃 134,650
|3
|大腸 89,641
|胃 41,595
|肺 125,454
|4
|肺 83,790
|肺 41,634
|乳房 95,525
|5
|肝 28,480
|子宮 28,076
|前立腺 89,717
「全国がん登録の概要」（厚生労働省）を基に編集部作成
人口10万人あたりの患者数は全国で402人だが、都道府県別に見ると、最多の長崎県と最少の沖縄県では約100人の差がある。部位別の患者数で見ると、胃がんは東北地方や日本海側に多く、肝がんは西日本に多いなどの傾向があり、食生活や生活習慣などとの関係を今後、分析していく方針だ。
都道府県別のがんり患率の上位と下位
|1
|長崎
|454.9
|2
|秋田
|446.3
|3
|香川
|436.7
|4
|北海道
|428.2
|5
|鹿児島
|426.4
|43
|静岡
|378.5
|44
|群馬
|370.4
|45
|長野
|367.6
|46
|愛知
|367.5
|47
|沖縄
|356.3
数字は人口10万人あたりの患者数
「全国がん登録の概要」（厚生労働省）を基に編集部作成
年齢別では、65歳以上が全体の73.7%を占める。特に、男性は65歳以降急激に増えるのが特徴的だ。女性も60歳代から70歳代にかけて患者数が増えるものの、男性に比べると増え方はなだらかだ。
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