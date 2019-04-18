2019年のゴールデンウイークは皇位継承に伴い10連休となる。異例の長いお休み、「その間、病気になったら」「生ごみは捨てられるのか」ちょっと気になります。

皇位継承に伴い、2019年のゴールデンウイークは4月27日～5月6日の10連休となる。その間の生活に支障はないのか、気になることをまとめた。

【銀行など金融機関】

窓口業務は原則休み。ATMは通常の土日・祝日並みに稼働するが、10連休中に多額の現金を引き出す予定がある場合には早めの準備を

連休前後は窓口の混雑が予想されるため、窓口手続きが必要な場合には早めの対応を

【郵便・宅配】

普通郵便は4月27日（土）、5月2日（木）のみ配達

速達・書留・ゆうパックは連休中も毎日配達

宅配便は通常通りの配達

【医療】

各都道府県ウェブサイト等で休日対応医療機関の情報を公開

東京都の場合、4月27日（土）は全ての都立病院で通常の土曜日と同じ診療体制をとるほか、10連休中も2～3日の通常診療日を設定する

（詳細は各自治体や医療機関のサイトで確認）

【ごみ収集】

99%の自治体が10連休中も「通常通り」又は「少なくとも週1回」の収集を実施

（詳細は居住自治体のウェブサイトで確認）

【卸売市場】

多くの市場が10連休中に臨時開場日を設定するため、スーパーなどで連休中に生鮮食料品が購入できないなどの事態は想定しづらい

東京の豊洲市場の水産部と青果部は4月27日、29日、5月2日、3日は開場

【児童虐待】

児童虐待が疑われる緊急の児童相談は全国共通ダイヤル「189」で24時間受け付ける

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