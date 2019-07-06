大阪府の「百舌鳥・古市古墳群」 がユネスコの世界文化遺産に登録された。これで日本国内の世界遺産は23件となった。

古墳時代の埋葬の伝統と社会・政治構造を証明

国連教育科学文化機関（ユネスコ）は2019年7月6日、アゼルバイジャンのバクーで開催した世界遺産委員会で、日本が推薦した「百舌鳥・古市古墳群」の世界文化遺産への登録を決定した。大阪府内での世界遺産への登録は初めて。

百舌鳥・古市古墳群は、百舌鳥エリア（堺市）と古市エリア（羽曳野、藤井寺両市）に密集し、4世紀後半から5世紀後半にかけて築造された49基の古墳で構成。墳丘の全長が486メートルで日本最大の前方後円墳「大山（だいせん）古墳」（仁徳天皇陵）、同425メートルで2番目の規模の「誉田御廟山（こんだごびょうやま）古墳」（応神天皇陵）など、さまざまな大きさや形状の古墳が含まれる。大山古墳は広大さにおいて世界最大級の墓にも数えられる。ユネスコの諮問機関である国際記念物遺跡会議（イコモス）は、「古墳時代の埋葬の伝統と社会・政治構造を顕著に示している」と評価していた。

今回の登録で日本の世界文化遺産は19件となり、4件の自然遺産と合わせ、国内の世界遺産は合計23件となった。

※日本の世界遺産リスト最新版（2019年7月現在）はこちら

バナー写真：上空から見た「誉田御廟山古墳」（応神天皇陵） 撮影＝黒岩 正和、藤井 和幸（96BOX）