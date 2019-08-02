平成の30年間で日本人の寿命は5年以上延びた。老後の資金について「公的年金以外に2000万円の蓄えが必要」と指摘した金融庁審議会の報告書のことが頭をよぎると、めでたいはずの長寿も、なぜかもろ手を挙げて喜べない…
厚生労働省のまとめによると、2018年日本人の平均寿命は男性81.25歳、女性87.32歳となり、男性が7年連続、女性は6年連続で過去最高を更新した。平成元（1989）年は男性75.91歳、女性81.77歳だったので、平成の30年間で男女とも5年以上、寿命が延びたことになる。新薬の開発、病気治療の技術革新が続いていることに加えて、高齢者の健康意識の高まりも影響していると考えられる。
2018年に生まれた人のうち、65歳まで生存する人の割合は男性が89.5%、女性は94.5%。90歳まで生存する人は男性26.5%、女性50.5％で、いずれも過去最高となった。
平均寿命の前年との差を死因別に分解すると、男女ともがん、心疾患、脳血管疾患、肺炎などの死亡率の変化が平均寿命を延ばす方向に働いている。
18年生まれの人が将来がんで死亡する確率は、男性28.23%、女性20.01%。いまや、がんは不治の病ではなくなったとはいえ、男女ともに死因のトップ。人類ががんを克服して、がんで死亡する人をゼロにできれば、男性3.54年、女性2.84年寿命が延びると推計している。
主な国・地域別の平均寿命
|男性
|女性
|1
|香港
|82.17
|香港
|87.56
|2
|スイス
|＊81.4
|日本
|87.32
|3
|日本
|81.25
|スペイン
|＊85.73
|4
|ノルウェー
|81.00
|韓国
|＊85.7
|5
|スウェーデン
|80.78
|スイス
|＊85.4
厚生労働省の公表資料を基に編集部作成 ＊は2017年データ
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