文部科学省の調査によると、2019年9月1日時点で公立学校普通教室のエアコン（冷房）設置率は78.4％で、前年より18.2ポイント増加した。

猛暑が続いた2018年夏は児童・生徒の熱中症が相次ぎ、政府は補正予算で「全普通教室にエアコンを設置したい」と導入推進のための補助金（総額822億円）を計上。これが弾みとなり、全国で設置が進んだ。同省は、20年3月末には「普通教室での設置率は9割に達する見込み」としている。

補助金の対象となったのは、公立の幼稚園と小学校（義務教育学校を含む）、中学校、高校、特別支援学校。

9月1日時点のエアコン設置状況は、普通教室（全42万7187室）では33万4936室で、設置率78.4％。特別教室など（全41万3843室）では20万9055室で、設置率50.5%（前年比6.5ポイント増）。体育館（全3万4429室）は3.2％（前年比1.2ポイント増）にとどまった。

学校種別で比較すると、設置率が高いのは、特別支援学校の普通教室（89.7％）や幼稚園の保育室（89.2%）など。一方、設置率が低いのは、高校の特別教室（43.7％）や小中学校の特別教室（48.5 %）で、5割に満たなかった。高校と小中学校の普通教室を見ると、設置率はそれぞれ83.5％と77.1％で、小中学校の児童生徒の学習環境の方が、依然としてやや厳しい現状にあることが明らかになった。

地域別でみると、昨年は北海道から九州までの広い地域で「普通教室のエアコン設置率0～40％」の都道府県が見られたが、今回調査では関東以南の都府県は全て40％以上に。東京都、滋賀県、香川県では設置率100％となった。

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