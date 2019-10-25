客観的に見れば、豊かで平和な日本で、中・高校生の自殺が増えている。目に見えない何かが、彼らを苦しめているのだろうか。
文部科学省のまとめによると2018年度に自殺した小・中・高校生は前年比33％増の332人で、1988年に現在の方法で統計を取り始めて以来、過去最多となった。内訳は小学生5人、中学生100人、高校生227人。高校生は前年比42％増だった。男女別では、男子193人、女子139人。
日本全体の自殺者数（警察庁まとめ、暦年集計）は2003年の3万4427人をピークにマイナス基調に転じ、2010年からは9年連続の前年比減となっている。一方で、少子化が進み、児童生徒数は減少しているにもかかわらず、子どもの自殺は増えている。自殺率は2006年の10万人あたりに1.2人から、18年には2.5人まで上昇した。
自殺の理由（複数回答）については、「家庭の不和」（12.3％）や「父母などのしっせき」（9.0％）が目立つ一方で、「いじめ問題」は2.7％にとどまった。ただ、「不明」が全体の6割近くを占めており、何が子どもたちをそこまで追い詰めているのかは分からない。
自殺の理由（複数回答）
|人数
|構成比（％）
|家庭不和
|41
|12.3
|父母などのしっせき
|30
|9.0
|学業等不振
|17
|5.1
|進路問題
|28
|8.4
|教職員との関係で悩み
|5
|1.5
|友人関係での悩み（いじめ除く）
|16
|4.8
|いじめ問題
|9
|2.7
|病弱等による悲観
|9
|2.7
|えん世
|21
|6.3
|異性問題
|22
|6.6
|精神障害
|24
|7.2
|不明
|194
|58.4
|その他
|18
|5.4
出所 : 文部科学省「問題行動・不登校調査」（2018年度）
構成比は、自殺した児童・生徒数に対する割合
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