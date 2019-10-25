客観的に見れば、豊かで平和な日本で、中・高校生の自殺が増えている。目に見えない何かが、彼らを苦しめているのだろうか。

文部科学省のまとめによると2018年度に自殺した小・中・高校生は前年比33％増の332人で、1988年に現在の方法で統計を取り始めて以来、過去最多となった。内訳は小学生5人、中学生100人、高校生227人。高校生は前年比42％増だった。男女別では、男子193人、女子139人。

日本全体の自殺者数（警察庁まとめ、暦年集計）は2003年の3万4427人をピークにマイナス基調に転じ、2010年からは9年連続の前年比減となっている。一方で、少子化が進み、児童生徒数は減少しているにもかかわらず、子どもの自殺は増えている。自殺率は2006年の10万人あたりに1.2人から、18年には2.5人まで上昇した。

自殺の理由（複数回答）については、「家庭の不和」（12.3％）や「父母などのしっせき」（9.0％）が目立つ一方で、「いじめ問題」は2.7％にとどまった。ただ、「不明」が全体の6割近くを占めており、何が子どもたちをそこまで追い詰めているのかは分からない。

自殺の理由（複数回答）

人数 構成比（％） 家庭不和 41 12.3 父母などのしっせき 30 9.0 学業等不振 17 5.1 進路問題 28 8.4 教職員との関係で悩み 5 1.5 友人関係での悩み（いじめ除く） 16 4.8 いじめ問題 9 2.7 病弱等による悲観 9 2.7 えん世 21 6.3 異性問題 22 6.6 精神障害 24 7.2 不明 194 58.4 その他 18 5.4 出所 : 文部科学省「問題行動・不登校調査」（2018年度）

構成比は、自殺した児童・生徒数に対する割合

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