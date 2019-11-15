高齢化は地方の問題だと思っていませんか？ 2045年、高齢化は都市問題になっている。
国立社会保障・人口問題研究所の推計によれば、日本の総人口は2015年からの30年間で2000万人以上減り、45年には1億0642万人になる見込みだ。特に、人口減が激しいのは都市部より地方で、15年比で20～30％の減少が見込まれる県も少なくない。
2015年と2045年の人口
（単位：1000人）
|順位
|県
|2015
|2045
|全国
|127,095
|106,421
|1
|東京都
|13,515
|13,607
|2
|神奈川県
|9,126
|8,313
|3
|大阪府
|8,839
|7,335
|4
|愛知県
|7,483
|6,899
|5
|埼玉県
|7,267
|6,525
|43
|福井県
|787
|614
|44
|徳島県
|756
|535
|45
|高知県
|728
|498
|46
|島根県
|694
|529
|47
|鳥取県
|573
|449
出所 : 国立社会保障・人口問題研究所
（2015年時点の都道府県別人口の降順に並べ、上位5と下位5の自治体をピックアップして表にまとめた。2045年は順位が入れ替わっている）
一方で、高齢社会化も一段と進む。秋田県、青森県では2045年になると、県民の約3割が後期高齢者（75歳以上）となる。若年人口の流入が見込まれる東京都では、後期高齢者比率は16.7%に留まり、地方に比べるとずいぶんとマシに思える。
2045年に75歳以上の人数と割合
|順位
|県
|人数（単位 : 1000人）
|割合（％）
|1
|秋田県
|192
|31.9
|2
|青森県
|240
|29.1
|3
|福島県
|360
|27.4
|4
|山梨県
|160
|26.7
|5
|山形県
|205
|26.7
|43
|埼玉県
|1,314
|20.1
|44
|滋賀県
|246
|19.5
|45
|愛知県
|1,279
|18.5
|46
|沖縄県
|255
|17.8
|47
|東京都
|2,271
|16.7
出所 : 国立社会保障・人口問題研究所
ところが、高齢者人口の実数や増加率は、地方よりも都市部の方が高い。2015年比で後期高齢者人口が大きく増えるのは、首都圏、大阪圏を中心に大都市を擁する県がほとんどだ。
東京の後期高齢者の数は、2015年時点の147万人から、45年には227万人まで増える。たとえ、総人口に占める割合が相対的に低くても、鳥取全県民の4倍の数の後期高齢者が東京の街にあふれる――と考えると、ボリュームのインパクトが想像できるだろうか。
今の時点でも、介護施設・介護人材の不足が深刻な社会問題となりつつある。さらに高齢者が増える2045年に向けて、十分な介護を提供できる体制を作れるのか、災害が発生した時に災害弱者である高齢者をいかに支援するのか。都市部こそ、対策を講じる必要がありそうだ。
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