高齢化は地方の問題だと思っていませんか？ 2045年、高齢化は都市問題になっている。

国立社会保障・人口問題研究所の推計によれば、日本の総人口は2015年からの30年間で2000万人以上減り、45年には1億0642万人になる見込みだ。特に、人口減が激しいのは都市部より地方で、15年比で20～30％の減少が見込まれる県も少なくない。

2015年と2045年の人口

（単位：1000人）

順位 県 2015 2045 全国 127,095 106,421 1 東京都 13,515 13,607 2 神奈川県 9,126 8,313 3 大阪府 8,839 7,335 4 愛知県 7,483 6,899 5 埼玉県 7,267 6,525 43 福井県 787 614 44 徳島県 756 535 45 高知県 728 498 46 島根県 694 529 47 鳥取県 573 449 出所 : 国立社会保障・人口問題研究所

（2015年時点の都道府県別人口の降順に並べ、上位5と下位5の自治体をピックアップして表にまとめた。2045年は順位が入れ替わっている）

一方で、高齢社会化も一段と進む。秋田県、青森県では2045年になると、県民の約3割が後期高齢者（75歳以上）となる。若年人口の流入が見込まれる東京都では、後期高齢者比率は16.7%に留まり、地方に比べるとずいぶんとマシに思える。

2045年に75歳以上の人数と割合

順位 県 人数（単位 : 1000人） 割合（％） 1 秋田県 192 31.9 2 青森県 240 29.1 3 福島県 360 27.4 4 山梨県 160 26.7 5 山形県 205 26.7 43 埼玉県 1,314 20.1 44 滋賀県 246 19.5 45 愛知県 1,279 18.5 46 沖縄県 255 17.8 47 東京都 2,271 16.7 出所 : 国立社会保障・人口問題研究所

ところが、高齢者人口の実数や増加率は、地方よりも都市部の方が高い。2015年比で後期高齢者人口が大きく増えるのは、首都圏、大阪圏を中心に大都市を擁する県がほとんどだ。

東京の後期高齢者の数は、2015年時点の147万人から、45年には227万人まで増える。たとえ、総人口に占める割合が相対的に低くても、鳥取全県民の4倍の数の後期高齢者が東京の街にあふれる――と考えると、ボリュームのインパクトが想像できるだろうか。

今の時点でも、介護施設・介護人材の不足が深刻な社会問題となりつつある。さらに高齢者が増える2045年に向けて、十分な介護を提供できる体制を作れるのか、災害が発生した時に災害弱者である高齢者をいかに支援するのか。都市部こそ、対策を講じる必要がありそうだ。

バナー写真：PIXTA