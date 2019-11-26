非英語圏の100カ国・地域の中で、日本人の英語力は53位という調査結果が出た。前年より順位を落とし、韓国、中国よりも下位のレベルだ。
国際語学教育機関「EFエデュケーション・ファースト」（本部・スイス）の2019年調査によると、英語を母語としない100カ国・地域のうち、日本人の英語力は、前年の49位より4つ順位を落として53位となり、4年連続で5段階中4番目となる「低い能力レベル」と認定された。
調査は世界100カ国・地域の計230万人がオンライン上で受験した無料テストのデータを分析し、「英語能力指数」としてまとめた。受験者の地域別の割合は欧州33％、アジア25％、中南米19％、アフリカ13％、中東10％。年齢の中央値は23歳だった。
アジアの国・地域の結果をみると、最高がシンガポールの5位で、次いでフィリピン（20位）、マレーシア（26位）、香港（33位）などの順。韓国は37位、中国は40位で、いずれも日本を上回っている。日本は初回調査の2011年は14位だったが、当時約40カ国だった参加国が次第に増えるとともに順位を下げてきている。
2019年の世界主要国の英語力ランキング
|1
|オランダ
|16
|ルーマニア
|2
|スウェーデン
|17
|セルビア
|3
|ノルウェー
|18
|ケニア
|4
|デンマーク
|19
|スイス
|5
|シンガポール
|20
|フィリピン
|6
|南アフリカ
|26
|マレーシア
|7
|フィンランド
|33
|香港特別行政区
|8
|オーストリア
|34
|インド
|9
|ルクセンブルグ
|37
|韓国
|10
|ドイツ
|38
|台湾
|11
|ポーランド
|40
|中国
|12
|ポルトガル
|41
|マカオ特別行政区
|13
|ベルギー
|52
|ベトナム
|14
|クロアチア
|53
|日本
|15
|ハンガリー
|54
|パキスタン
非英語圏：21位以下はアジアのみを抜粋
EFエデュケーション・ファーストのEF EPI英語能力指数
日本人の英語力の不足については以前から指摘されており、文部科学省も2020年度からの小学校での英語必修化や、学校での英語学習にICT（情報通信技術）の活用をうながすなど、具体的な方策を相次いで打ち出している。
同省が今春に発表した18年度の「英語教育実施状況調査」によると、全国の公立中学・高校生の英語力は、中3で「英検3級相当以上」だった生徒は17年度比1.9ポイント増の42.6％、高3で「英検準2級以上」だった生徒は0.9ポイント増の40.2％と、ここ数年来の上昇傾向を維持した。しかし、いずれも同省が目標とする50％には届かなかった。
中学生・高校生の英語力推移（%）
（中学生は英検3級相当以上、高校生は英検準2級相当以上の割合）
|調査年度
|中学生
|高校生
|2013
|32.2
|31.0
|2014
|34.6
|31.9
|2015
|36.6
|34.3
|2016
|36.1
|36.4
|2017
|40.7
|39.3
|2018
|42.6
|40.2
文科省「2018年度英語教育実施状況調査」より
バナー写真：（土風/PIXTA）