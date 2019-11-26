非英語圏の100カ国・地域の中で、日本人の英語力は53位という調査結果が出た。前年より順位を落とし、韓国、中国よりも下位のレベルだ。

国際語学教育機関「EFエデュケーション・ファースト」（本部・スイス）の2019年調査によると、英語を母語としない100カ国・地域のうち、日本人の英語力は、前年の49位より4つ順位を落として53位となり、4年連続で5段階中4番目となる「低い能力レベル」と認定された。

調査は世界100カ国・地域の計230万人がオンライン上で受験した無料テストのデータを分析し、「英語能力指数」としてまとめた。受験者の地域別の割合は欧州33％、アジア25％、中南米19％、アフリカ13％、中東10％。年齢の中央値は23歳だった。

アジアの国・地域の結果をみると、最高がシンガポールの5位で、次いでフィリピン（20位）、マレーシア（26位）、香港（33位）などの順。韓国は37位、中国は40位で、いずれも日本を上回っている。日本は初回調査の2011年は14位だったが、当時約40カ国だった参加国が次第に増えるとともに順位を下げてきている。

2019年の世界主要国の英語力ランキング

1 オランダ 16 ルーマニア 2 スウェーデン 17 セルビア 3 ノルウェー 18 ケニア 4 デンマーク 19 スイス 5 シンガポール 20 フィリピン 6 南アフリカ 26 マレーシア 7 フィンランド 33 香港特別行政区 8 オーストリア 34 インド 9 ルクセンブルグ 37 韓国 10 ドイツ 38 台湾 11 ポーランド 40 中国 12 ポルトガル 41 マカオ特別行政区 13 ベルギー 52 ベトナム 14 クロアチア 53 日本 15 ハンガリー 54 パキスタン 非英語圏：21位以下はアジアのみを抜粋

EFエデュケーション・ファーストのEF EPI英語能力指数

日本人の英語力の不足については以前から指摘されており、文部科学省も2020年度からの小学校での英語必修化や、学校での英語学習にICT（情報通信技術）の活用をうながすなど、具体的な方策を相次いで打ち出している。

同省が今春に発表した18年度の「英語教育実施状況調査」によると、全国の公立中学・高校生の英語力は、中3で「英検3級相当以上」だった生徒は17年度比1.9ポイント増の42.6％、高3で「英検準2級以上」だった生徒は0.9ポイント増の40.2％と、ここ数年来の上昇傾向を維持した。しかし、いずれも同省が目標とする50％には届かなかった。

中学生・高校生の英語力推移（%）

（中学生は英検3級相当以上、高校生は英検準2級相当以上の割合）

調査年度 中学生 高校生 2013 32.2 31.0 2014 34.6 31.9 2015 36.6 34.3 2016 36.1 36.4 2017 40.7 39.3 2018 42.6 40.2 文科省「2018年度英語教育実施状況調査」より

バナー写真：（土風/PIXTA）